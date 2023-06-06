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有預算了 洛市警局明年將增聘數百警員

洛杉磯訊
在持續兩年的大規模削減經費之後，洛杉磯市1日終於計畫在新財年向洛杉磯市警察局（LAPD）增加經費，2023/24年度洛市預計增加雇用數百名警員。（取材自LAPD）
在持續兩年的大規模削減經費之後，洛杉磯市1日終於計畫在新財年向洛杉磯市警察局（LAPD）增加經費，2023/24年度洛市預計增加雇用數百名警員。（取材自LAPD）

在持續兩年的大規模削減經費之後，洛杉磯市議會1日敲定在新財年向洛杉磯市警察局（LAPD）增加經費8.5%，令其預算為19億元，而在加上退休計畫後總數為近32億元。

洛市在弗洛伊德（Floyd）死後發生大規模抗議兩個月後，以12票支持對兩票反對的結果，通過從2021年開始削減LAPD經費1.5億元，削減的經費轉用到治安落後社區。預算削減直接影響洛市警察局的招聘和加班費，警員人數下降至2008年以來的最低水平。

但6月1日，洛杉磯市終於決定改變做法，增加市警局2023/24財年經費，新財年將增加雇用數百警員。

截至5月20日，洛杉磯市前五個月逮捕人數比上年上升4.4%。根據洛市警局統計數字，從2022年到2023年，洛杉磯市因盜竊被捕的人數幾乎翻了一番；但同時，因殺人和盜竊機動車而被捕的人數，分別下降19%和 27%。

相比之下，暴力犯罪和財產犯罪在2022年前五個月雙雙飆升；今年暴力犯罪的下降使2023年的犯罪總數接近 2021 年的水平，但財產犯罪仍明顯高於兩年前。

今年前五個月的暴力犯罪與2022年同期相比下降10%以上，仇恨犯罪下降近6%，兇殺案下降27%，槍擊受害者人數下降17%。然而，致命的交通事故上升近7%。

與此同時，洛杉磯市區及周邊地區的地鐵和公共汽車吸毒人數激增、犯罪率上升，以及吸毒過量致死人數不斷增加，共同交通系統的安全性引起警方和社區高度關注。

洛杉磯市警察局和洛市警察保護聯盟發言人Tom Saggau，1日對洛杉磯市府增加警局經費的努力表示歡迎。

洛杉磯 警察 暴力犯罪

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