遭搶華翁曾任台上校 來美50年第一次遇上

華翁遭搶劫事發的羅蘭岡社區。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡 八旬華翁Steve在4日購物返家後被歹徒搶劫銀表。他5日受訪時指出，被搶過程很快，前後也就幾秒時間。都來不及看清歹徒模樣。Steve的太太目睹歹徒跑掉的背影，認為皮膚雖是深色，但不覺得是非裔歹徒。

今年80歲的Steve說，4日中午他與太太去99大華超市購物，太太去附近咖啡 店買了一杯咖啡。購物結束，兩人駕車返家，午後1時30分左右到家。在車庫門口，太太下車進屋。Steve打開車的後備箱準備拿買的物品，突然從後面竄上兩個人，一個人用力按住他，另一人擊打他頭部，並用辣椒水朝他的臉上噴。因辣椒水刺激眼睛，他不禁大叫起來。

由於事發太突然，Steve雖然身體很健康，但來不及反抗。歹徒將他帶著的銀表掠走，兩人馬上駕車逃跑。Steve表示，他在台灣時當過兵、擔任過上校，所以雖然事發突然，但並沒有太緊張。

Steve太太說，她聽到Steve驚叫，不知道發生什麼事，以為是吵架了。已先進入屋子裡的她，立刻快步走出來看，只見到穿深色連帽衫、約30歲左右的兩個年輕人跑走的背影。她也顧不得許多，趕忙攙扶受傷的先生。歹徒擊打了她先生的頭後部，所幸沒有大礙。她認為，她先生及時避險，沒有激烈反抗，才免受更嚴重傷害。她認為歹徒應該不是黑人，而是咖啡色皮膚，也不確定歹徒是否來自中南美洲。

Steve說，他購物返家途中，並沒有注意到什麼可疑人跟蹤，懷疑是兩名歹徒埋伏在社區，在他返家時趁機作案。他經常看到有可疑人駕車到社區，轉了一圈後就離開了；也留意在可利馬路（Colima）上的遊民 漸漸多起來。對於社區治安惡化，他原本並未太在意，更從未想到自己會被搶。他說，社區一向很平靜，也沒有發生過什麼搶劫案。這是他到美國近50年，第一次被搶，也是生平第一次遭搶。

他提及，被搶的銀表價錢也就數千美元，屬於老牌子。他不排除也可能是購物時，被歹徒盯上帶著貴重手錶。他聽說過，在購物廣場曾發生華人被搶勞力士手錶案件。歹徒這次可能把他當成目標，從超市跟蹤到社區。雖然手錶被搶、被毆打及噴辣椒水，但他很樂觀，慶幸自己沒有受太嚴重傷害。他表示，不論發生什麼，人要放鬆，不能太緊張。

Steve雖年屆八旬，但精神非常好，感覺很年輕。他不忘提醒，出門千萬要留意周圍是否有可疑人士，勿要穿戴貴重衣服和首飾。

Steve的太太也表示，她因為幾年前到歐洲法國巴黎被偷錢包，就開始對周遭變得較警覺。經此事件，以後不論什麼時候都會很留意。她提醒，現在羅蘭岡社區及周邊治安不如以前，竊案頻發，居家或外出都要注意安全，避免被搶被盜。她表示，外出購物多用信用卡消費，只帶少許現鈔，若遭搶劫，要錢給錢，千萬不要去強力反抗，首先要保護生命，生命安全才是最重要的。若是外出，盡量兩人或更多人出行，會更有安全感。