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債限法案 兩加州亞裔議員意見相左 金映玉支持 趙美心反對

記者丁曙／綜合報導
韓裔聯邦眾議員金映玉。（眾議員官網）
韓裔聯邦眾議員金映玉。（眾議員官網）

聯邦眾議院31日表決以314比117通過了拜登和麥卡錫的妥協方案「債務上限法案」，即2023年財政責任法案（Fiscal Responsibility Act of 2023），來自南加州的兩位亞裔眾議員趙美心（Judy Chu）和金映玉（Young Kim）分別投票反對和支持。

民主黨人趙美心批評，極端的「讓美國再次偉大」（MAGA）的共和黨同事，無視他們保護美國的全部信仰和信用的憲法責任，而是選擇拿經濟做人質，換取政治得分。

她指出，長期的國家違約將摧毀全球經濟和全國各地的普通美國人，導致數以百萬計的工作崗位消失，社會保障支票停止，汽車貸款和抵押貸款成本飆升。她說：「鑑於這一現實，我很感激拜登總統為眾議院民主黨人的成就和價值觀，並與議長真誠地談判以履行我們的憲法義務。

兩黨預算協議防止了經濟災難，對社會保障、醫療保險、醫療補助沒有任何改變。而且與眾議院共和黨人提出的將國內資金削減22%的極端提議不同，該項法案保護了教育、住房和退伍軍人福利等關鍵服務。」

但是，趙美心指出，這項立法對依賴「補充營養援助計畫」 （SNAP）和「貧困家庭臨時援助」（TANF）福利的人們的影響令人擔憂，她對這些美國人被共和黨用作抵押物的政治遊戲感到厭惡。

然而，共和黨人金映玉則投票贊成該「債務上限法案」，負責任地提高債務上限、減少聯邦支出，並且保護社會保障、醫療保險和退伍軍人計畫等重要政府的開支計畫。

金映玉說，「美國在世界上的地位正處於危險之中。我們不能讓子孫後代背負失控的債務或違約，這將對美國人造成毀滅性的經濟影響，並在中國和俄羅斯試圖削弱美國在世界範圍內的領導地位時，將影響力讓給他們。雖然這項兩黨協議並不完美，但是改變我們國家擺脫無法控制的債務的軌跡，同時維護了社會保障、醫療保險和退伍軍人照顧等關鍵項目。」

華裔聯邦眾議員趙美心。（眾議員官網）
華裔聯邦眾議員趙美心。（眾議員官網）

醫療保險 共和黨 趙美心

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