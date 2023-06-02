500戶走線人 蒙市領物資 慈濟發放食物、衣服等 盼能讓家庭溫飽

佛教慈濟基金會攜手獨立慈善人，在蒙市林肯酒店後方空地給走線人發放物資，前來領取的人絡繹不絕。（記者子為／攝影）

南加 華人社區逐漸增加的走線人正引起公眾和各社團的關注，6月1日下午，佛教慈濟基金會攜手幾位活躍在南加的獨立慈善人，於蒙特利公園市 的林肯酒店後方空地給走線人發放食物、衣服、餐具等生活必需品，前來領取物資的人絡繹不絕，約有500戶（以家庭為單位）。

6月1日下午4時，儘管發放物資活動已快結束，還有走線人（也稱雨林人，指從中國大陸經歷曲折旅程，進入美國的無證移民 ）在排隊等待。現場發放的物品包括食材、調料、營養品、廚具、書籍、衣服等生活必需品，所有物品都分門別類地被展示出來，發放物資的過程井井有條。

佛教慈濟基金會美國總會執行長曾慈慧表示，這是慈濟首次針對走線人舉辦慈善活動，因為留意到南加社區裡有很多新移民需要幫助，希望讓他們能溫飽。慈濟特意將日期選在兒童節（6月1日是中國大陸的兒童節），是希望許多跟著父母辛苦走線來美國的小朋友，能有機會慶祝兒童節。也因此，慈濟專門準備了許多小朋友喜歡的麵包零食、兒童書籍、上學能用到的書包文具等，許多孩子在領取禮物後都十分開心。

慈濟特地準備了許多符合亞洲人胃口的食物和調料，和許多能補充營養的優質食品。（記者子為／攝影）

曾慈慧指出，當天到場約有500戶走線人，每戶走線人在領取物資前需先核實身分，比如出示釋放證明、或政治庇護的相關文件，這是為了在確保走線人隱私的前提下，能盡量使物資被發放給真正需要的人。慈濟特地準備了許多符合亞洲人胃口的食物和調料，比如老抽、山東拉麵等，還有許多能補充營養的優質食品，如燕麥薏仁粉、堅果棒等，大多物資都符合環保的原則，比如能長久使用的鍋碗瓢盆，以此給到走線人可持續的支持。

和慈濟一同在場忙碌的還有幾位獨立慈善人，其中一位叫Angel的慈善人，負責將慈濟的活動介紹給走線人，Angel先前已經組織和參與了八場物資發放的慈善活動，她在許多走線人的群組裡很活躍，並會自掏腰包提供幫助。走線人張先生帶著剛放學的女兒前來領取物資時，對Angel等慈善人讚不絕口。張先生指出，已經從慈善人處多次獲得食物、衣服等生活必需品，有時還會發放像麵包機這樣的電器，對此他非常感激。

張先生和妻子、女兒一起走線到洛杉磯，已在此生活兩個多月，妻子目前在一家餐館當洗碗工，但張先生尚未找到工作，他為此很發愁，希望自己能早日拿到工卡。張先生的女兒目前已經在附近學校就讀，他指出，只要提供租房證明、疫苗本等文件就能上學，還是很方便的。

所有物資都分門別類地被展示出來，發放的過程井井有條。（記者子為／攝影）

物資發放活動到尾聲時，能看到在慈濟的組織下，許多走線人幫忙一起對紙箱進行回收處理。曾慈慧表示，希望帶給走線人的不僅是物資，還有求生之道和社會責任感，希望他們能盡快找到工作，並在美國立足。