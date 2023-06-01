受到逆溫層影響 南加6月陰天恐比藍天多

逆溫現象導致海面空氣凝結成雲，大量聚集在加州外海。（取自國家氣象局推特帳號）

南加 的天氣常是「五月氤、六月氳」（May gray, June gloom），但是2023年的雲氣似乎特別旺盛，濱海地區幾乎天天都是灰濛濛的。國家氣象局的Alex Tardy說，5月30日開始通過南加的低氣壓，可望讓沿海地區的雲層消散。不過，就算進入6月，南加恐怕還是陰天比藍天多。

最近南加天氣都是灰濛濛，但只要往內陸開個幾哩就可見到藍天，到底原因為何，國家氣象局（National Weather Service）專家提出解釋。

國家氣象局駐聖地牙哥的氣象專家Alex Tardy接受洛杉磯時報訪問時指出，加州 外海今年5月初就提早降溫，大約只有60多度，因此海面的空氣低於均溫。但上層的空氣受到日照越來越偏北的加溫效應，因此在加州沿岸地區形成一層「鍋蓋」，也就是分隔層，海面低溫空氣上升碰到分隔層，就會出現逆溫現象（inversion）凝結成水，這也就是加州沿海為何都是雲團的原因了。

逆溫現象所產生的積雲，如果高溫空氣的分隔層較高，則雲氣就可能越過海濱的山丘，進到內陸地區，頂多只有聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）高到足以擋住雲氣。但是當5月末高壓增強時，分隔層降低，因此海面雲氣多半只能到沿海地區、進不到內陸，這也就是上述海灘看不到太陽，但開了幾哩進到內陸一點，太陽就出現了的原因。

另外，南加外海的卡特琳娜迴流（Catalina Eddy）也是雲量增多的原因之一。這股碰到墨西哥 而開始逆時針迴轉的氣流，會在聖卡特琳娜島（Santa Catalina Island）一帶形成類似低氣壓氣團的結構，因此在4月至9月間，南加外海便經常出現雲團。