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疫後遠距辦公不再 員工寧願降薪抗拒重回辦公室

記者朱敏梓／洛杉磯報導
各大公司紛紛發布要求員工返回辦公室上班的命令，一名南加華女為通勤只能搬外州。(Getty Images)
各大公司紛紛發布要求員工返回辦公室上班的命令，一名南加華女為通勤只能搬外州。(Getty Images)

隨疫情的影響不斷減弱，從科技巨頭亞馬遜到娛樂大亨迪士尼，各大公司紛紛發布了要求員工返回辦公室的命令，原因是面對面工作能提高生產力、增強創造力，並改善團隊間的協作。不過這也對一些原本已習慣遠程辦公的員工們帶來了不小的挑戰，有逾一半員工表示「寧願少賺點錢，也不願意回辦公室」，更有南加華女為了通勤上班，無奈只能搬往外州。

住在南加州的華人何小姐兩年前入職一家知名的科技公司，擔任項目經理一職。在入職時由於是遠程辦公，可以自由選擇辦公地點，何小姐便選擇了待遇更好的華盛頓分部。何小姐說，自己的項目隊伍裡幾乎全都是遠程辦公的同事，大多住在西雅圖、德州和加州等地。然而就在前不久，公司發布通知，要求員工們必須返回辦公室上班，何小姐說，「項目隊伍的上級告訴自己必須在8月前到崗，這個消息簡直是晴天霹靂」，這意味著她需要在兩個月內完成租房子、搬家、賣車等一系列的準備。何小姐在前幾日專程飛去華盛頓，只為了挑選合適的住處。

在遠程辦公的幾年中，由於工作時間更具彈性，何小姐的生活發生了不小的變化。何小姐說，雖然為了適應東部的時間，自己經常6點鐘就起來開會，但是在家辦公也讓自己的時間變得更自由，在這幾年中何小姐養成了每日健身、下午在工作之後跑步的好習慣。何小姐說，「要去辦公室上班，最大的變化就是需要通勤時間，之前在家辦公，省去了通勤時間，也不用每天化妝，想著穿什麼，不止省去了好多時間，也省下很多花費。」 對於加州的好天氣，何小姐也是戀戀不捨，「如果可以的話，真的不想離開。」 　　

對於員工要回辦公室上班，何小姐說公司現在一片混亂，辦公室工位根本不夠，需要很早就申請才能有工位。

像何小姐這樣不想回辦公室的員工不在少數，根據市場研究公司易普索（Ipsos）調查1148名年齡在18至64歲之間的員工，在188名完全遠程工作的員工中，55%的人表示「願意從事低薪工作以繼續在家工作。」許多員工表示，重返辦公室正在「打擊他們的銀行帳戶」，因為他們現在必須支付職業裝、每日午餐和通勤費用。 其中一名員工甚至辭掉了她六位數的工作以避免回到辦公室。

此外，許多員工正聚集在一起，反對這些重返辦公室的要求。西雅圖的一些亞馬遜員工計畫就公司的重返辦公室指令舉行罷工。 超過2000名迪士尼員工2月份簽署了請願書，反對執行總裁鮑勃．伊格爾每周到辦公室上班四天的指令。 數十名星巴克公司員工簽署了類似的請願書，敦促該公司撤銷其重返辦公室的政策。

加州 迪士尼 亞馬遜

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疫情逐漸消散 65%企業要求員工通勤上班

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