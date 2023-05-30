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疫情逐漸消散 65%企業要求員工通勤上班

記者朱敏梓／洛杉磯報導
根據調查，65%的公司都希望員工能夠通勤上班。（Getty Images）
根據調查，65%的公司都希望員工能夠通勤上班。（Getty Images）

疫情逐漸消散，越來越多的公司要求員工返回辦公室工作；根據一項調查，65%的公司都希望員工能夠通勤上班。

根據CBRE世邦魏理仕最近的調查顯示，與2022年相比，美國的公司在要求辦公室出勤方面變得更加積極主動。根據對207家在美國設有辦事處的公司的調查，65%的受訪者表示，他們現在要求員工至少有特定幾天在辦公室工作。這一數字比前一年有了顯著增長，當時只有一小部分受訪者表示需要在辦公室上班。

該調查還強調，在60%的受訪公司中，辦公室出勤率已達到長期穩定狀態，比去年報告的43%有顯著上升。 雖然出勤率依舊低於疫情前的水平，然而38%的公司表示，他們預計未來的出勤率會增加。

為了應對向混合工作時間表的轉變，即員工部分時間遠程工作，部分時間在辦公室工作，許多公司正在縮減辦公空間。根據調查，53%的公司預計他們的辦公室規模在未來三年內會縮減，而46%的公司預計不會有任何變化或計畫，擴大他們的辦公室占地面積。

調查顯示，許多公司對其辦公室組合的額外靈活性選項感興趣。 例如，51%的受訪者表示有興趣提供會議空間，和租戶休息室等共享設施。 另有39%的雇主正在尋找使他們的成本與辦公室出勤模式保持一致的方法，例如減少租金，直到達到穩定出勤。此外，34%的人有興趣使用其建築物內設施齊全的辦公套房，以便在需要時快速入住。

調查還發現，通勤是影響公司選擇辦公樓的重要因素。 在前十大考慮設施中，公司最注重的前兩項便利設施與往返辦公室的交通直接相關。其中，59%的受訪公司優先考慮「公共交通工具」因素，而54%的受訪公司將「停車場」列為優先考慮事項。此外，咖啡廳或餐飲服務、共享會議空間，也是公司們選擇辦公樓的重要影響因素。

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