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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

國殤日商品化 成為折扣戰和長周末旅遊象徵

編譯陳盈霖／綜合報導
不少人認為，如今象徵夏季來臨與折扣的國殤日長周末，已失去當初成立這個紀念日的大部分意義。（取材自NBC）
不少人認為，如今象徵夏季來臨與折扣的國殤日長周末，已失去當初成立這個紀念日的大部分意義。（取材自NBC）

NBC電視台報導，國殤日（Memorial Day）本應是哀悼在戰爭中陣亡的軍人，然近年來，這個日子已成了「夏季開始」的象徵，及各種商品打折戰和外出旅遊的長周末。

聯邦官員26日表示，航空旅客人數已達疫情時期最高水平。

然對58歲卡斯塔涅達（Manuel Castaneda）來說，這個日子不僅是特價。1966年，他失去了在越南服役美國海軍陸戰隊父親。

國殤日正式目的是什麼？

根據國會研究處（Congressional Research Service），國殤日是對在美國軍隊服役期間陣亡者的反思與紀念，它鼓勵所有人在當天下午3時停下片刻進行哀悼。

節日的起源為何？

這個節日緣起於美國內戰，1861年至1865年期間，超過60萬名軍人喪生。第一次全國性活動於1868年5月30日舉行，聯邦退伍軍人組織呼籲用鮮花裝飾戰士墓地。

國殤日一直是爭論焦點嗎？

許多人認為這個假期已偏離其原本意義。早在1869年，紐約時報就寫道，若節日大家更多關注的是排場、晚宴和演講，會變得褻瀆，不再神聖。

國殤日的變化

隨著停戰日加入，國殤日影響力有所減弱。1938年，停戰日成為國定假日，1854年更名為退伍軍人節（Veterans Day）。

1971年，國會宣布將國殤日定為假日，從每年5月30日更改為5月最後一個周一，擴大至紀念所有在美國戰爭中陣亡的人。奧勒岡大學名譽歷史系教授丹尼斯（Matthew Dennis）說，將這個節日設立為三天長周末，使國殤日轉變為對死者更普遍紀念，及象徵休閒的日子。

1972年，時代雜誌稱這個假期已經變成「為期三天的全國性鬧劇」，似乎已失去最初設立該節日大部分目的。

為什麼國殤日與銷售和旅遊畫上等號？

丹尼斯說，即使在19世紀，該節日在嚴肅的儀式之後，也會進行野餐、賽跑等休閒活動。20世紀中葉，少數企業開始在節日期間營業。如今，國殤日等於「銷售與旅遊」深深的烙印在民眾心中。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）指出，25日在機場共檢查266萬人次，比前一個周五增加2500人次，這是自2019年感恩節後的周日以來最高數字。假期期間，有超過5萬1000個航班。

與此同時，曾參與伊拉克和阿富汗戰役，退役的海豹突擊隊隊員，48歲的雷德曼（Jason Redman），會在這個節日想起失去的隊友。他的手臂紋上30個名字，「代表我認識每個死去的人。」

他希望人們記住陣亡者，但也可同時享受自己生活。

越南 阿富汗 紐約時報

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