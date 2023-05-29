電信詐騙頻傳 留學生也受害 經文處籲提防

近期電信詐騙案件屢見不鮮，也引起了經文處關注。為了提醒大家保持警惕，經文處強烈呼籲大家提高警覺，謹慎應對這些詐騙行為。（經文處臉書截圖）

近期，電信詐騙案件愈發猖獗，不僅引起海外僑胞關注，也讓民眾備感擔憂。許多海外僑胞和民眾紛紛表示，他們曾經接到過詐騙電話，甚至有些留學生 不幸成為詐騙的受害者。對此，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處呼籲旅外民眾要提高警覺，謹防電信詐騙。

經文處領事鄭兆凱表示，最近經文處不時接到留學生遭受電信詐騙的報案消息。因此，經文處希望提醒旅外民眾提高警覺，謹慎防範詐騙行為。呼籲要特別留意來路不明的電話，若接到可疑來電，應保持警惕，切勿隨意進行操作或提供個人敏感信息。

公安 網站 以假亂真

台灣警政署駐美西聯絡官楊力靜也分享了一些實際案例，其中一些海外僑胞曾收到冒充T-Mobile的詐騙電話。在這些案例中，詐騙集團 稱有人冒用受害人的身分，在中國申辦了一張SIM卡，並利用這個號碼進行國際洗錢活動，而受害人對此毫不知情。詐騙集團隨後以公安人員的身分致電受害人，聲稱已立案調查他們。並傳送一個看起來與真實公安網站一模一樣的連結，使受害人相信自己真的被調查。

在這個假網站上，受害人被要求點擊快捷鍵，輸入個人身分證號碼。詐騙集團利用這些信息聲稱受害人已被通緝，迫使他們簽署保密協議書。接著，受害人會接到最高法院或檢察署的電話，要求將所有資金匯入指定帳戶，以便進行金流調查。詐騙集團威脅說，如果受害人不配合，將引渡至中國接受審判。

保護個資 避免受害

在這種情況下，受害人通常會感到恐慌，並按照詐騙集團的指示將錢款匯入指定帳戶。詐騙集團的手法分為三個階段：電話公司、公安部門和最高人民法院，他們會冒充這些機構的人員與受害人聯繫。然而，楊力靜也呼籲民眾要對來路不明或可疑的電話保持警惕，避免隨意接聽或回撥，切勿提供個人資料。這樣可以避免成為詐騙受害者。

可疑連結 切勿點擊

楊力靜補充指出，僑胞也須慎防點擊詐騙集團所傳送的連結，因為這些連結往往含有木馬程式。她提到自己遇到的一個案例，受害者點擊了連結並下載一個應用程式，該程式內藏惡意程式碼。一旦下載並運行該程式，病毒將在受害者的手機上開啟一個木馬後門，詐騙集團可以通過此後門獲取受害者的銀行帳戶信息，甚至聯繫人信息。這種情況可能變得非常嚴重。

此外，詐騙集團常用的一種手法是以送往中國受審作為威脅。他們可能聲稱向美國政府舉報，要求取消受害者在當地的簽證或居留權。這種手法不僅在美國，也在其他國家如日本發生。

警政署秘書楊力靜建議大家保持高度警覺，避免點擊可疑連結，同時保護個人信息和財務安全。如果有懷疑自己成為詐騙受害者的情況，應立即報警並聯繫當地執法機構。

在日常生活中，旅外民眾可以採取一些防範措施，以保護自己免受電信詐騙的威脅，以下是一些建議：

1. 對於來路不明或可疑電話，避免隨意接聽或回撥，更不要提供個人資料。

2. 建議不點擊陌生來源的連結，以防下載木馬程式或洩露個人信息。

3. 保持警覺，不要隨意相信陌生人聲稱的身分或官方來電，並核實其真實性。

4. 定期查看和監控個人銀行帳戶的資金流動，及時發現異常情況並報告銀行。

5. 避免在公共場所或不安全的網絡上進行敏感信息的操作，使用安全的Wi-Fi網絡或個人熱點。