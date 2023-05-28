遊民安置中心爭議延燒 哈岡華人遊行抗議 一日三場

反對洛縣草率在當地建立永久性遊民中心，哈岡居民27日舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區連署。（記者楊青／攝影）

反對洛杉磯縣府草率在當地建立永久性遊民 中心，哈仙達岡（Hacienda Heights）數百居民27日連續六小時舉行三場大規模遊行 抗議，同時徵集社區連署。集會者表示，只要縣府不取消建遊民永久中心方案，他們就抗爭到底，不排除對簿公堂。

反對洛縣草率在當地建立永久性遊民中心，哈岡居民27日舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區連署。（記者楊青／攝影）

當天的三場集會分別在哈岡Motel 6（七街村永久遊民中心擬建地）、哈岡棕櫚小學和Von's超市廣場，數百華洋民眾高舉「Kids Safety First」、「No Home key Project」、「We need safety community」、「Zero Homeless in Hacienda Heights」、「Only 2 police cars patrol Hacienda Heights Enough？？？」等標語，搖旗吶喊表達訴求，不斷獲得過往車輛鳴笛支持。

反對洛縣草率在當地建立永久性遊民中心，哈岡居民27日舉行三場大規模遊行抗議，同時發起社區連署。（記者楊青／攝影）

洛縣 至今未對遊行正式發表回應。之前縣府與會代表則指出，該區將優先當地遊民入住，同時24小時全天候安全警衛，防止遊民對社區影響。

三場集會主要組織者哈岡華人協會會長方孝偉表示，當天參加集會的都是本地居民，有華人也有白人和拉丁裔，大家都要表達對洛縣在當地建設永久性遊民中心的粗糙方案的不滿。

他表示，哈岡本來是個安靜小城，居民安居樂業，現在卻突然要變成永久性遊民中心，「讓我們的居民降低生活品質來達成遊民中心的任務，對居民來說是不公平的」。如果要做，起碼要維持當地居民原有的生活品質。他認為，遊民問題是洛杉磯縣和加州共同的問題，政府應該有周全的解決方案，如果對社區面臨的潛在的危險視而不見，對當地居民極不公平。

洛縣5月4日在哈岡舉辦關於在當地建立7街村永久性遊民中心（7th Ave Village at Hacienda Heights）公開說明會，哈岡近千居民前往會場表達強烈不满，居民認為，此計畫書草率，所謂「公聼會」實際上是「通知會」，居民沒能表達意見，政府已宣布要在7月份施工。不少華裔居民對洛縣政府替哈岡居民決定成立「街友中心（Homeless Center）」尤其反感，覺得欺人太甚。

當天的抗議人群在Motel 6前集會遊行之後，一路遊行前往附近的棕櫚小學，這裡距離遊民中心700步，一名白人示威者表示，他的孫女每天在這裡上學，如果遊民中心就在附近，「我怎麽可能不擔心？」

來自廣東的張姓夫婦在集會現場表示，在哈岡居住了26年，感覺近年治安愈來愈差，以前晚上10點一個人在社區散步完全沒問題，現在天黑就不敢獨自出門。

不少居民表示，政府要建遊民中心就必須有完整的配套設施和可行的安全計畫，目前人口超過5萬的哈岡社區只有兩輛警車巡邏，何以應付遊民中心可以預期的複雜情況？