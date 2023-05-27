走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

蒙特利公園市舞星舞社原來入口的招牌已經拿下。（本報記者攝影）

蒙特利公園市 舞星舞社槍殺案帶給整個華人 社區難以彌合的傷痛，事發地舞星舞社的老闆梁卓便是其中之一，她最近透露，「幾乎」下定決心不會再重新營業，這意味著舞星舞社可能永久關閉。

梁卓近期接受媒體訪問說：「我不會重新開張，回到同一個地方工作仍然很困難。」梁卓於2013年接管了這間舞蹈工作室，她表示目前對出租持開放態度，但目前為止還沒有人就接管業務與她接洽。

在1月21日震驚全美的槍擊 案發生後，整個華人社區展開了諸多療傷止痛行動，包括「亞美公義促進會」（Asian Americans Advancing Justice）為受害者們籌集了超過100萬元，並定期舉辦旁觀者干預培訓，蒙市也募集了一筆「治癒」基金幫助社區恢復。市議員饒影凡指出，基金中一部分已經分發給了現場的目擊者們。儘管如此，這些共同努力可能還不足以挽救這家舞蹈社。

槍擊案的受害人大多是梁卓的朋友，她的兄弟也是九名受傷者之一。她說正在朋友和家人的支持下探索出路。

但是她承認，「很難擺脫所有這些不好的記憶。」槍擊案發生大約一個月後，她向預付了團體課程費用和來舞社的學生退還了近300張退款支票，金額超過8萬元。

梁卓補充說，也許有一天她會感到足夠強大，可以再次擁抱一種激情，但在悲劇發生幾個月後，這一天還沒有到來。她表示，「我還沒有恢復跳舞，我的老師們希望我回到工作室，但我沒有，這太痛苦了，我想忘卻這一場噩夢。」

舞星舞社於1990 年開業，由知名的專業教練提供各種舞蹈課程。20多年來發展為一個社交中心，特別是尋求通過舞蹈課和社區活動建立友誼的移民。對於舞星會關閉的消息，許多華人都感到非常遺憾。