中轉航班不等人 預留足夠時間防誤點

華人父母從北京起飛，航班延誤。此圖為北京首都機場。（受訪者提供）

因為疫情，中美直飛航班較少，且機票價格昂貴，很多華人 選擇轉機飛行，但途中可能遭遇因第一段航班誤點，導致無法順利登上第二段行程。業內人士建議，一定要預留充分時間，避免旅途出現意外波折。

南加華人老父母日前搭乘國航（中國國際航空）從北京 飛深圳、轉機再飛洛杉磯 ，但因前一段航班延誤，導致無法順利登上第二趟航班。當事人質疑，認為航空公司應承擔相應責任。

洛杉磯票務人士顧彬彬分析，航空公司確實存在一些失誤。首先老人在北京辦理手續時，工作人員沒有給予前後兩段登機牌，也沒有提醒到達深圳後，需重新托運行李、辦理登機。他指出，很多普通旅客並不知道國內航班轉國際航班，辦理通程登機或行李聯運，也需重新托運行李，工作人員理應有義務提醒乘客這些注意事項。

對於客人無法登上後段行程的飛機，國航北美客服的回應是，由於前段航班晚點，後段國際航班可以不等客人。

但當事人認為，自己通過國航官方網站購買機票，系統自動組合聯運航班，中間轉機間隔顯示兩小時25分鐘。事實上，即便第一段航班準點抵達深圳，留給乘客的轉機時間只有1小時40分，還需重新托運行李、出站並辦理值機手續，時間非常緊張。

當事人同時指出，深圳機場值機的櫃檯地勤是深航工作人員，只是幫助處理國航航班的值機手續，無法代替國航做出任何決定和處理意見，而且櫃檯居然沒有任何值班經理、或國航相關人員進行後續處理。

對於轉機過程中發生類似狀況，顧彬彬建議購買機票時，應仔細了解相關規定，選擇中轉時間充分的組合機票，尤其是中轉跨航司的機票，建議致電航司客服，確認行李能否直掛，是否需要在中轉地重新辦理登機手續等。

暑假將至，接下來的7、8月份是雷雨高發季節，搭乘航班，尤其是中美長途中轉航班，業內人士的最佳建議是提前一天抵達中轉城市，以防因天氣等因素前序航班延誤或取消，導致無法登上後續航班。