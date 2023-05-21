蒙市槍案後首場大型活動 來來舞社辦舞會 展現亞裔韌性

活動現場民眾十分熱情。（記者朱敏梓／攝影）

慶祝亞裔 傳統月和洛杉磯 亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California）成立40周年，該中心攜手奪槍英雄蔡班達（Brandon Tsay）20日下午在阿市的來來舞社（Lai Lai Ballroom）舉辦一場特別舞會邀請社區各界代表共舞，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）為蔡班達和蔡玟達姊弟頒發感謝狀。

奪槍英雄蔡班達。（記者朱敏梓／攝影）

到會的民選官員還有加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）、蒙特利公園市 市長Jose Sanchez、副市長黃泰平（Thomas Wong）、市議員羅霈霆（Henry Lo）、饒影凡（Yvonne Yiu） 、吳紹榮（Vinh T. Ngo），以及阿罕布拉市市長Adele Andrade- Stadler等。

到場的民選官員們合影。（記者朱敏梓／攝影）

舞廳內外人潮湧動，亞美公義促進中心為參加者提供了諸多美食和精彩表演，更有喜劇演員黃西（Joe Wong）、知名舞者Kateryna Klishyna和Ezra Sosa等獻上精彩演出，民眾在室內和室外盡情舞蹈、享受這一亞裔社區的盛宴，一直持續到晚７時。

來來舞社是今年蒙市槍案第二現場，昨日也是槍案後首場大型活動，格外具有意義。

主辦方之一洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯亞美公義促進中心首席執行長Connie Chung Joe表示，舉辦這場社區舞會，「想為我們的蒙特利公園和阿罕布拉社區慶祝，我們想慶祝所有的舞蹈，我們想展示亞裔社區的力量和韌性。我們經歷了好幾個月的黑暗，所有人都為蒙特利公園槍擊案感到悲痛，所以我們努力尋找治癒社區、向前發展的方式，這個活動也表達了我們對亞裔社區的愛。」

蔡班達和姊姊蔡玟達（Brenda Tsay）說，「今天這場活動的目標就是為社區帶來歡樂。 因為這幾個月很艱難，尤其是在悲劇發生之後。所以今天是給社區和這裡的人們帶來歡樂，這個活動適合所有人，即使不會舞蹈。」蔡班達補充，「希望所有的社區成員都能享受這個活動，讓整個社區可以了解舞蹈文化，通過舞蹈文化將每個人連結在一起。」

來來舞社舉辦社區舞會，歡迎社區成員們「一起來跳舞」。（記者朱敏梓／攝影）