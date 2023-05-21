海平面上升 加州7成海灘恐消失

研究指出，若不採取保護措施，加州約三分之二的海灘可能在本世紀末前消失。圖為舊金山柏斯菲卡被嚴重侵蝕的海岸。（Getty Images）

最新研究報告指出，到本世紀末，海平面上升和海浪衝擊可能徹底改變加州 的海灘。最壞的情況是，海岸線將退到住宅旁，衝浪者喜愛的海灘也將失去所有的沙子。

這份報告預測，如果不採取更多措施來遏制溫室氣體排放和保護海岸，到2100年，加州高達70%的海灘可能會消失。研究模型綜合長期以來的海岸侵蝕率、對未來海平面上升高度和海浪高度的預測，得出了這個結論。

這份研究報告的第一作者、美國地質調查所（U.S. Geological Survey）海洋學家維托賽克（Sean Vitousek）說：「研究結果十分發人深省。2100年聽起來似乎很遙遠，但其實沒有那麼遙遠。」

這項研究涵蓋了加州全長1100哩的海岸線，模型以預測未來海平面會上升1.6呎到10呎為基礎，會根據人類減少溫室氣體排放量的多寡而有所不同。

經常帶子女到聖他克魯茲縣（Santa Cruz）海灘的維托賽克表示，他看到許多海灘被這個冬季一連串的大氣河風暴沖得失去蹤影。儘管海灘的沙子通常會在夏季到來時再被沖刷上岸，但隨著時間的演進、海浪的拍打、季節性洪水 和海平面上升，海岸線最終可能消失。

加州海岸委員會（California Coastal Commission）主席布朗席（Donne Brownsey）說：「人們還沒有意識到，我們正在失去我們的海灘。」

加州海岸委員會呼籲城市，避免透過興建防波堤來保護海邊的房屋和基礎設施，因為，這種堅硬的結構會導致海灘加速被侵蝕。

海灘是加州不可或缺的一部分。根據美國陸軍工程師研發中心（U.S. Army Engineer Research and Development Center）一項研究，加州海灘的觀光 價值高達930億元，也是內陸居民在嚴重的野火和熱浪期間的避難所。

加州海岸保護協會（California State Coastal Conservancy）執行長赫佐（Amy Hutzel）表示，海灘具有吸收海浪能量和控制洪水的能力。她說：「就保護社區來說，海灘是第一道防線。」

研究證實，加州已被嚴重侵蝕的沿海地區包括北加州的Point Arena和漢堡德灣（Humboldt Bay）、中加州的比斯莫灘（Pismo Beach）和莫洛灣（Morro Bay）、南加州的新港灘（Newport Beach）和聖克里門（San Clemente）。