我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7場邊會談 拜登邀岸田、尹錫悅赴華府舉行三方峰會

南加17歲華女太優秀 哈佛、耶魯等名校搶人

海平面上升 加州7成海灘恐消失

編譯廖宜怡／綜合報導
研究指出，若不採取保護措施，加州約三分之二的海灘可能在本世紀末前消失。圖為舊金山柏斯菲卡被嚴重侵蝕的海岸。（Getty Images）
研究指出，若不採取保護措施，加州約三分之二的海灘可能在本世紀末前消失。圖為舊金山柏斯菲卡被嚴重侵蝕的海岸。（Getty Images）

最新研究報告指出，到本世紀末，海平面上升和海浪衝擊可能徹底改變加州的海灘。最壞的情況是，海岸線將退到住宅旁，衝浪者喜愛的海灘也將失去所有的沙子。

這份報告預測，如果不採取更多措施來遏制溫室氣體排放和保護海岸，到2100年，加州高達70%的海灘可能會消失。研究模型綜合長期以來的海岸侵蝕率、對未來海平面上升高度和海浪高度的預測，得出了這個結論。

這份研究報告的第一作者、美國地質調查所（U.S. Geological Survey）海洋學家維托賽克（Sean Vitousek）說：「研究結果十分發人深省。2100年聽起來似乎很遙遠，但其實沒有那麼遙遠。」

這項研究涵蓋了加州全長1100哩的海岸線，模型以預測未來海平面會上升1.6呎到10呎為基礎，會根據人類減少溫室氣體排放量的多寡而有所不同。

經常帶子女到聖他克魯茲縣（Santa Cruz）海灘的維托賽克表示，他看到許多海灘被這個冬季一連串的大氣河風暴沖得失去蹤影。儘管海灘的沙子通常會在夏季到來時再被沖刷上岸，但隨著時間的演進、海浪的拍打、季節性洪水和海平面上升，海岸線最終可能消失。

加州海岸委員會（California Coastal Commission）主席布朗席（Donne Brownsey）說：「人們還沒有意識到，我們正在失去我們的海灘。」

加州海岸委員會呼籲城市，避免透過興建防波堤來保護海邊的房屋和基礎設施，因為，這種堅硬的結構會導致海灘加速被侵蝕。

海灘是加州不可或缺的一部分。根據美國陸軍工程師研發中心（U.S. Army Engineer Research and Development Center）一項研究，加州海灘的觀光價值高達930億元，也是內陸居民在嚴重的野火和熱浪期間的避難所。

加州海岸保護協會（California State Coastal Conservancy）執行長赫佐（Amy Hutzel）表示，海灘具有吸收海浪能量和控制洪水的能力。她說：「就保護社區來說，海灘是第一道防線。」

研究證實，加州已被嚴重侵蝕的沿海地區包括北加州的Point Arena和漢堡德灣（Humboldt Bay）、中加州的比斯莫灘（Pismo Beach）和莫洛灣（Morro Bay）、南加州的新港灘（Newport Beach）和聖克里門（San Clemente）。

加州 洪水 觀光

上一則

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

下一則

蒙市槍案後首場大型活動 來來舞社辦舞會 展現亞裔韌性

延伸閱讀

聖嬰現象或重返加州 準備應對冬季水災

聖嬰現象或重返加州 準備應對冬季水災
Jay-Z 與Beyoncé2億元買馬里布豪宅 刷新加州紀錄

Jay-Z 與Beyoncé2億元買馬里布豪宅 刷新加州紀錄
紐森提系列法案 推動改革CEQA 掃除建築障礙

紐森提系列法案 推動改革CEQA 掃除建築障礙
多倫多TikToker：加州亞裔引潮流 影響全北美

多倫多TikToker：加州亞裔引潮流 影響全北美
迪士尼幻想工程 10億元投資留加州

迪士尼幻想工程 10億元投資留加州
強化師生心理建設 加州14學區獲聯邦撥款

強化師生心理建設 加州14學區獲聯邦撥款

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20

超人氣

更多 >
台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝
家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係
5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌

5億高中生婚後墜樓案 夫首度回應：賴母指控非事實全貌
神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外
紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾