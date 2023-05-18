洛縣政府蓋遊民中心沒配套 哈岡居民喊告

4月底的居民大會上，哈岡居民強烈表達反對在當地建立永久性遊民中心意見。（記者楊青/攝影）

洛杉磯 縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）的華洋民眾，15日晚向哈岡社區發展委員會（HHIA）表達對洛杉磯縣政府在哈岡建立永久性遊民 中心的意見和要求，鮮明表達如果縣政府在沒有完善配套計畫下，一意孤行在7月動工，哈岡民眾不排除與縣政府對簿公堂。

哈岡居民表示，「沒有獨立建市的哈岡，現在就像是一個未成年的女子，被人家強暴了，別人還會說這對你身體有幫助」、「我們被人吃了豆腐，還說這樣你的房地才會增值」，哈岡華人 現在義憤填膺。

15日晚的會議，兩造分別是包括警員、消防員、圖書館員等代表在內的社區發展委員會，以及對哈岡永久性遊民組織持異議的居民。很多民眾登記排隊發言，其中哈岡華人協會七位代表上台發言，代表社區發表意見。

按照說法，洛杉磯縣在哈岡南第七街的前汽車旅館Motel 6上建立永久性遊民中心項目已塵埃落定，7月動工，施工許可已經到手。但許多哈岡居民表示，他們之前完全沒有接到公聽會通知。哈岡華人協會會長方孝偉律師16日表示，縣政府說他們之前通知了哈岡社區發展委員會，當時沒有什麼人反對，所以縣府認為這代表哈岡沒有人反對；但是事實上，哈岡社區發展委員會是非常鬆散的組織，很多居民並不知道這個公聽會。

哈岡華人協會在15日的會上表示，並不反對在哈岡建立遊民中心，但同時要求有完整的配套設施，並為確實可行的計畫，比如縣政府說計畫已非常完善，但實際情況是，目前居民人口超過5萬的哈岡，只有兩輛警察巡邏，何以應付遊民中心可以預期的複雜情況？

居民表示，他們要求洛縣對這個項目增設特別撥款，專款專用。哈岡居民不應該為遊民中心建設付出降低生活品質甚至公共安全危機的代價。

4月底的居民大會上，哈岡居民強烈表達反對在當地建立永久性遊民中心意見。（記者楊青/攝影）

目前哈岡居民提出三點配套要求，一是治安問題；二是遊民中心太靠近一所小學，應該增加學校的保安和教職人員；三是充分考慮遊民中心離高速公路出口太近，可能造成的交通問題。

方孝偉表示，到現在為止，洛縣政府的態度完全沒有改變，7月要動工的態度強硬，「這是他們的工作，但是是我們哈岡人民的生命」，所以當地居民已準備抗爭到底。居民們近期已成立11個小組，準備給當地所有民選官員發送文宣：政府沒有資格降低居民的生活品質。

哈岡居民表示，他們已經準備好，下周就開始舉行第一場抗議大遊行。居民們表示，他們並不想打官司，但是一定要做好準備打官司。一旦打起官司來，一定要揭開項目的審批過程是否有黑箱作業。