加州預算赤字315億 比預估多近百億

加州州長紐森公布最新預算計畫，預估赤字為315億元，此一缺口比分析師於今年初預測的估值還高，將期望在部分項目預算刪減經費、以減少赤字金額。(美聯社)

加州 州長紐森 12日公布最新預算 計畫，預估赤字為315億元，此一缺口比分析師於今年初預測的估值還高，因此，將期望在部分項目預算刪減經費、以減少赤字金額。

州長更新2023-24預算計畫，預估總預算為3065億元，其中包括2240億元的普通基金，這是紐森與立法人士通常對支出擁有最大控制權的預算部分。預估赤字數字較大，比1月份預估值增加，當時紐森公布新財政年度預算計畫的第一個版本時、總預算為2970億元、赤字缺口為220億元。

預算計畫更新後版本內容，反映紐森所說有關加州明年度實際經費來源的前所未有不確定性。由於暴風雨侵襲加州、華府在聯邦債務上限問題僵局，以及稅收截止日期推遲、經濟衰退等，都增加預算不確定。紐森表示，州府正以過去未有方式制定預算，不只需為短期做好準備，還需放眼中期與長期計畫。

紐森與立法人士須在下一財政年度的7月1日開始之前，就對如何建構州預算做出決定，但因為大部分郡縣報稅截止日期已推遲至10月16日、屆時才可清楚了解2022年的稅收收入。

鑒於未來經濟衰退威脅，紐森提議增加加州儲備金，期望透過推遲部分計畫支出與削減其他領域經費、包括氣候與交通計畫等，來彌補赤字。也期望擴增加州管理醫療組織（managed care organization）稅，其允許加州用聯邦資金抵消部分醫療保健費用。新預算計畫還將動用加州部分安全網儲備金，將有助於資助針對低收入家庭的醫療保健與現金援助計畫。

紐森表示，他不會大幅削減公立學校經費。根據提議，每名學生補助經費將比他於1月份提出的稍有減少，自2萬3723元減至2萬3706元。

加州面臨現金緊縮，因為嚴重仰賴最高收入者的納稅，但他們的收入會隨著股市變化而波動。因此，高通膨與可能的經濟衰退威脅，對加州預算造成打擊。

然而，已有參議院民主黨籍人士表示，無意施行紐森提議的經費削減措施，而是主張對大公司徵收新稅，以減少預算赤字，並提供無家可歸、兒童照護與其他優先項目增加資金來源。不過，紐森指出，他不會加稅，也不支持相關計畫。