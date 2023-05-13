深圳新世界賄賂案判罰400萬 送錢商人黃偉在逃

深圳新世界當年計畫在洛市黃金地段建設的摩天大樓藍圖。（取材自Urbanize LA）

總部位於洛杉磯 市中心的深圳新世界（Shen Zhen New World I LLC）及其負責人黃偉（音譯Wei Huang, Qiwei Huang）以賄賂手段獲取在洛杉磯市中心建設密西西比河以西最高摩天大樓案，洛杉磯聯邦法官12日宣布判處5年緩刑並罰款400萬元。

聯邦法官表示，深圳新世界以超過100萬元賄賂當時的洛杉磯市議員惠薩（José Huizar），以獲得在洛杉磯市中心黃金地段開發77層的摩天大樓，惠薩目前已承認多項指控認罪，但黃偉在逃。

此次對深圳新世界其法人的400萬罰款，是美國法定的最高罰款。聯邦地區法官John F. Walter12日在宣判量刑時表示，公共腐敗要付出沉重代價。

本案2022年11月進行了11天的聽證，陪審團最後裁定深圳新世界3項電匯欺詐、4項州際和國外旅行賄賂罪以及一項賄賂罪指控成立。

根據起訴書，深圳新世界法人黃偉，57歲，中國深圳居民，在聖瑪利諾 也有住所。審判過程他沒有出庭，相信目前逃往中國。

位於洛杉磯市中心的深圳新世界負責人黃偉，據信目前在逃中國。（取材自therealdeal.com）

起訴書稱，黃偉代表的深圳新世界2010年買下了洛杉磯市中心的洛杉磯大酒店（the L.A. Grand Hotel），該酒店位於洛杉磯市第14區，當時該區市議員正是Huizar。

55歲的惠薩來自播佑岡（Boyle Heights），他當時兼任洛杉磯市議會規畫和土地使用管理委員會主席，該委員會負責監督洛杉磯的主要商業和住宅開發項目城市。

2018年6月，深圳新世界向洛杉磯市規畫部門提出申請，計畫將位於洛市333 S. Figueroa街的洛杉磯大酒店，改建為一座商住兩用的77層摩天大樓，預計共有224套公寓和242套康斗，還有2萬8700呎的商用場所和3萬7000呎酒店娛樂區。

據起訴書，從2013年2月到2018年11月，深圳新世界和黃偉向惠薩提供現金、賭場賭博籌碼、私人飛機和商業航空公司的航班、拉斯維加斯豪華酒店和賭場的住宿、昂貴的膳食、水療服務、賣淫服務、政治捐款超過100萬元，黃偉另外還向惠薩提供60萬元借款，助他「擺平」性騷擾 指控。

惠薩今年1月20日承認一項共謀敲詐勒索罪和一項逃稅罪。他的量刑聽證會定於9月25日舉行。作為認罪協議的一部分，惠薩已同意不少於9年的監禁。