華人打造生態屋 一年四季幾不用開空調

從外部看去，生態屋被滿園的植被和花草覆蓋。（記者朱敏梓/攝影）

全球變暖、生態環境惡化等帶來的衝擊，為人類敲響了警鐘，在防止環境惡化的道路上，每個人都可以通過生活的細節作出貢獻。洛杉磯縣亞凱迪亞 市就有一位華人傾心打造「生態屋」，每一處的細節都體現了「節能環保」，而房屋的主人，也在為宣傳「保護地球生態」不懈的努力著。

視頻來源：記者朱敏梓

生態屋屋主黃鐵嶼是建築和城市規劃專家，在20年前，他親自設計、傾心打造了這棟「生態環保屋」。從門口望去整個房子被滿園的植被和花草覆蓋，十分賞心悅目。黃鐵嶼說，在門口花園種植的花草都是精心挑選，是蜜蜂、蝴蝶等生物所喜愛的品種，方便它們傳播花粉，也讓他們能夠在路途中飽餐。蝴蝶和蜜蜂等生物都是生態環境中不可缺少的，他知道他家不會是他們的終點站，但希望能夠作為中轉棲息處，從而幫助他們完成自己的生態使命。而所有植物和花草的肥料，來自於樹木的落葉形成的堆肥，絕不浪費自然資源。

生態屋的屋主黃鐵嶼和他女兒創作的生態壁畫。（記者朱敏梓/攝影）

除了滿園花草，黃鐵嶼家還有四棵巨大的橡樹，他的房子也是依傍橡樹建成。橡樹是270個物種的居住地以及550個物種幼蟲的聚居地，對於物種多樣性十分重要。黃博士認為，建築不應該只為人類設計，也要為自然而設計。

此外，房屋每一處細節都體現了低碳、節能，例如東西方、南北方設置了一定的高差，這是順著雨水流水的方向特別設計，能將雨水引流到土壤中，用於澆灑。房屋裡外院多處都設計了「雨水花園」，通過植被和土壤，收集和引流雨水，既節水又能夠緩解熱島效應。黃鐵嶼所設計的生態屋，房屋的四方通透，中間還有個中式小庭院，在小庭院的頂上有一個塔台，黃鐵嶼根據塔台上的風向標判斷風向，依照此開不同方向的窗戶，就能夠讓室內變的更通風和涼快。 房屋內多處都有雨水花園，可以收集和引流雨水，用於灌溉。（記者朱敏梓/攝影） 庭院中有個塔台，上面有一個風向標，可以判斷風向。（記者朱敏梓/攝影）

整個屋子都鋪設綠色環保的陶磚，能夠吸收陽光的熱量，在屋子的側邊，有一個「溫室花園」，冬日還能為房屋供熱；房屋內部的風扇也是特別的反方向旋轉設計，這樣就能在夏日將冷空氣下沉，讓室內更涼爽。黃鐵嶼說，通過這些小細節，房子一年四季幾乎都不用開空調，十分節能。

黃鐵嶼的生態之家不僅有許多環保巧思，還有多個用「廢舊之物」打造的生態裝置，例如在入口處的小花園就有兩個特別設計，都是用裝修中的廢棄石子和花崗岩鋪設而成。黃鐵嶼解釋，其中一個代表著科羅拉多河，它把水引流到南加州 ；另一個代表地球是由30%陸地和70%的水組成，這呼籲大家要保護水源。當然這兩個藝術裝置還有特別作用，黃博士用廢棄的桶接雨水，將雨水通過地面這條「科羅拉多河」把水引流灌溉到土地，毫不浪費。 廢棄花盆所打造的生態裝置。（記者朱敏梓/攝影）

黃鐵嶼還利用曾在兩次風災中被吹毀的大樹，做成了幾個藝術裝置，保留了枯樹軀幹和樹枝，將一部分樹幹圍成圈放在院中，另一部分則打造成小庭院，可以在此納涼休息。他還用廢舊的水龍頭、小花盆、臉盆、鍋碗等，做成一個個小裝飾，放在房屋各處，給予廢物「第二次生命」，環保的同時又十分具有藝術感。