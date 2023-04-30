「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

小永的部分轉帳紀錄。（圖：小永提供）

今年1月，在加州 留學的華人小永接到一通神祕來電，當時的他難以預想到這次通話將折磨他三個月，讓他身心俱疲的同時，還被敲詐18萬美元。那麼小永究竟遭遇了什麼？他起先明明預感是騙局，卻為何一步步被騙入深淵？

（視頻來源：世說新聞團隊）

2023年1月，當時在加州某名校讀大學的小永，接到自稱是快遞公司的電話，告知有寄回國的物品被海關扣押。小永告知對方，近期沒有寄東西回國；對方則稱可能是小永的身分信息被盜用，建議盡快報警。

來電號碼 以假亂真

小永起初判斷，這可能是電信詐騙，就沒有理睬。沒想到過了幾天，又有一通來自中國的電話，自稱是福建泉州公安 局，說小永涉嫌參與國際詐騙，要查他的身分信息。小永質疑對方是騙子，對方表示，可以查詢來電的號碼。小永通過中國泉州市公安局官方網站，發現網站上的電話號碼與騙子的來電號碼一模一樣，他信了。

取得小永的初步信任後，這名假裝是中國刑警隊隊長的騙子，以配合調查為由，讓小永每天定時通過Skype聊天軟件，報告他所在位置以及在做什麼，而且對於這項調查，騙子要求小永不可以向任何人透露。就這樣，小永每天要向假刑警隊長報告五次，如果少一次，對方都會打電話來詢問原因。小永從1月中旬起，持續向詐騙集團 報告行蹤三個多月。

詐騙集團認為小永已完全被控制，開始推進騙局。另一名騙子，自稱是調查本案的檢察官，開始跟小永聯繫。這名檢察官在電話中稱，因為案件重大，不能讓小永在海外配合調查，將抓捕小永。之前的假扮警隊隊長的騙子便和小永聯繫，承諾可用職位擔保，保住小永在美國留學的身分，但是需要小永發送定位證明自己在美國。小永立即將定位發給對方。

小永從1月中旬起，持續向詐騙集團報告行蹤三個多月。（圖：小永提供）

親屬資料 全部掌握

再過一段時間，對方要求小永繳納保釋金，以確保他不會潛逃。這時小永雖然有點懷疑這是個騙局，但還是照做了。他說，「一方面真的害怕這件事是真的，因為對方手上有自己所有親屬，包括爺爺奶奶、叔叔等個人信息，包括姓名、住址、年齡及近期出行紀錄等，甚至還有家人照片，而且這些信息都十分精確。」另一方面，他擔心如果自己不給錢，那個說給擔保的隊長會被連累開除，他內心過意不去。

錢到手 還開證明書

2月初小永把錢匯到了對方要求的公證帳戶，一共匯17萬3000美金。對方在收到錢後，還假模假樣的給他發送了一張「監管證明書」。

詐騙集團提供的「監管證明書」。（圖：小永提供）

由於小永需要問父母要錢來支付，對方特意交代，這件事絕對不能告訴爸媽，對方還給他看幾個殺人的視頻，聲稱一旦壞人知道這件事，可能會威脅到父母人身安全，小永擔心父母的安全，因此乖乖就範。為了讓小永順利拿到錢，對方還教他，可以用「中美關係緊張，要求國際學生有一筆錢在帳上保證讀完流程」為由，向父母要錢。此外對方還說，這件事絕不能走漏風聲，不然會以走漏國家機密罪被判處3-7年。

截屏留證 向FBI報案

4月14日，小永又在騙子的要求下，匯出了9000美元。因為再次要錢，在父母的詢問下，他坦白了前後遭遇。最終父母上網搜索，發現有很多類似的騙局，最終確認小永上當受騙。

小永和詐騙集團的對話紀錄。（小永提供）

小永抱著和騙子再周旋一會的心態，繼續跟騙子聊天，並試圖保存聊天紀錄以便後續報案。騙子似乎也意識到事情已經暴露，以防止信息洩露為名，要求小永刪除聊天紀錄，此時小永為與對方周旋，刪除了部分聊天紀錄，但也截屏留證。目前，在家人的引導下，小永已經向FBI報案，但還沒得到回覆。

事實上，此類電信詐騙並非新花樣，公安部門對此也有許多建議，例如凡自稱某公司員工並主動「幫你」轉接電話至公檢法、自稱公檢法單位並提及安全帳戶和轉帳匯款的以及詢問銀行卡信息、要求下載APP或打開屏幕共享的，都是詐騙。