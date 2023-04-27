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美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

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飛中國雖不用核酸檢測 抗原試劑仍要申報

記者邵敏／洛杉磯報導
登機前48小時內，旅客仍需自行使用抗原試劑盒檢測。（受訪者提供）
登機前48小時內，旅客仍需自行使用抗原試劑盒檢測。（受訪者提供）

自4月29日起，各地飛往中國的核酸檢測已取消，但登機前48小時內，旅客仍需自行使用抗原試劑盒檢測，在取得陰性結果後進行海關申報，表明旅行者的健康狀況，方可順利入境。

中國駐美國使領館日前更新赴華旅客疫情防控指南，指出新政實施後，赴華旅客需按照具體要求、步驟準備行程。其中關鍵的一點是，填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》。

對於疫情以來一直沒有回國的華人來說，填寫入境健康申明卡比較陌生。赴華旅客疫情防控指南指出，首先要進行自我遠端檢測，登機前48小時內自行使用抗原試劑盒；取得檢測陰性結果後，通過微信小程序「海關旅客指尖服務」、掌上海關APP、或者網頁版https://htdecl.chinaport.gov.cn，填寫《中華人民共和國出/入境健康申明卡》 進行申報。

抵達中國口岸後，憑海關健康申報碼完成必要的通關手續；同時，海關將按照一定比例進行抽樣檢測，健康申報異常或出現發熱等症狀人員，需配合做好排查工作。根據此前回國華人的經驗，海關抽樣檢測確實存在，有些華人入境時曾遇到過。

對於一些轉機乘客來說，如果轉機時間過長，可以隨身攜帶抗原試劑盒，在轉機機場自行檢測，再按照要求填寫入境健康申明卡。

一些近期準備回國的華人表示，如今核酸檢測取消，航空公司也不再查驗登機前的檢測證明，使用抗原試劑盒完全靠自覺，不做也不會有人知道。但業內人士提醒，因為旅客需填寫健康申報，且海關抽樣檢查仍然存在，為確保順利回國，應嚴格按照疫情防控指南要求準備行程。

檢測 華人 疫情

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