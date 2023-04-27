我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

加州迎今年首波高溫 或達100℉ 下周才轉涼

編譯胡立宗／綜合報導
南加本周將面臨高溫。（取自國家氣象局推特帳號）
南加本周將面臨高溫。（取自國家氣象局推特帳號）

加州各地氣溫26日開始逐漸攀高，周末可能達到90度至100度，國家氣象局(NWS)認為這將是今年以來的首波高溫，不過冷鋒30日就會逐漸逼近，下周天氣料將回到60多度，低於往年。

同時，這波高溫預料也將加速高山融雪，並為中央山谷帶來淹水隱憂，但因為這波高溫來得快去得也快，因此氣象專家認為，雖然河水還是有越過堤岸的風險，但是大規模洪水應該可以避免。

國家氣象局指出，中央山谷多數地區29日將升高至95度以上，雖然高的有點反常，但還不到異常高溫。沿著國王河流域(Kings River)的國王縣(Kings County)、圖萊瑞縣(Tulare County)、弗雷斯諾縣(Fresno County)都已發布期間不定的洪水警告，因為松木原水庫(Pine Flat Dam)已經開始洩洪，Sanger、Reedley、Laton與其他鄰近地區都可能受到影響。

聖荷坤河(San Joaquin River)流經的佛瑞斯諾縣(Fresno County)、馬德拉縣(Madera County)都已發布洪水警示(flood advisory)，低於洪水警報(flood warning)一級，因為Fresno、Mendota、Biola、Friant與Millerton Lake等地可能出現淹水。

東內華達山脈(Eastern Sierra)與優勝美地谷區(Yosemite Valley)則是洪水預警(flood watch)，風險增加但不致構成立即威脅，不過麥賽德河(Merced River)預計在Pohono Bridge一帶漫過河堤。

優勝美地國家公園也可能出現河水倒灌，因此28日開始休園，最快可能也要到 5月3日才會重開。國家氣象局指出，河水激增多半出現在高溫過後，因此4月30日與5月1日都要特別注意。

南加的氣溫開始上升後，洛杉磯縣26、27兩日可能超過75度，谷地則可達85度。高溫在28、29兩日還將突破92度，比往年平均氣溫高上10至15度。聖地牙哥、河濱、聖伯納汀諾等縣，26日開始預計可達80度以上，沙漠地區則會逼近90度，29、30兩日河濱縣棕櫚泉（Palm Springs）、科齊拉谷（Coachella Valley）則上看100度。

北加各地的氣溫也會明顯上升。舊金山灣區的內陸地區28日可能達到90多度，加州最北的地區則為80多度，Redding與Red Bluff則將超過90度。此波高溫是由高壓氣團所導致，周末之後威力將會趨緩，因為來自加拿大的低壓氣團開始逼近，5月2日起，洛杉磯一帶將會降至65度以下，還有20%的降雨機率，中央山谷的降雨機率則難以確定。

高溫 洪水 加州

上一則

美飛中核酸取消 華人準備買票回國

延伸閱讀

威善高反對紐森削減公共交通資金的擬議預算

威善高反對紐森削減公共交通資金的擬議預算
一分鐘看加州／建州173年 鬧分家220次

一分鐘看加州／建州173年 鬧分家220次
剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢

剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢
用電依家庭收入計價 挨批

用電依家庭收入計價 挨批
加州電動車銷量創新高 占新車比逾21%

加州電動車銷量創新高 占新車比逾21%
亞太裔黨團立法 反仇恨、重教育優先

亞太裔黨團立法 反仇恨、重教育優先

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬