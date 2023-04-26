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「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

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華女賞花剎車失靈撞山驚心動魄 遇好心人協助平安回家

記者邵敏／洛杉磯報導
兩位長者幫助陷入困境的華女試車。（圖：受訪者提供）
兩位長者幫助陷入困境的華女試車。（圖：受訪者提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市(Arcadia)居民，最近與友人外出開車賞花，經歷一段驚心動魄的旅程。汽車開在山間小路，剎車突然失靈，失去車速控制的汽車一路往山下狂奔，生死就在瞬間，但最後的結尾卻讓人十分暖心。

亞市居民廖群(Connie Liao)4月14日，與友人相約去加州的卡里佐平原國家紀念碑(Carrizo Plain National Monument)踏青賞花。當天上午8時30分左右，她們在Enterprise租車公司租了一部四輪驅動吉普車，開始一路向北。

一行四人，途中從蘇打湖路(Soda Lake Road)進入大山，一路欣賞著如畫風景，驚嘆大自然的壯麗。當時開車的廖群回憶，那是一條曲折蜿蜒的山間狹窄小路，只能容一輛車單向行駛，如果遇到對面有車，就需一方尋找路邊稍寬闊的地方停車，等待對面車輛開過，才能回到正常車道上繼續行駛。

就在她們開車從山頂下行時，廖群驚覺剎車竟然失靈了，無論怎樣踩剎車，車速不但不減，反而順著山坡不斷加速。廖群回憶說，「我告訴同車的三個姐妹，糟糕，剎車失靈了，車內立刻一片寂靜，空氣彷彿凝結了一般。」

華女開車賞花，剎車失靈，一路往山下狂奔。（圖：受訪者提供）
華女開車賞花，剎車失靈，一路往山下狂奔。（圖：受訪者提供）

吉普車一路加速下滑，前方突然出現一部停在路邊的車輛，車前還站著兩名年輕人，正在欣賞風景，失去車速控制的車快速向兩人衝過去。廖群回憶那一刻的驚險場景，她說：「同伴以為我們的車一定會撞上去了，但車內沒有人驚叫，她們的鎮定給了我沉著應對的勇氣。」也就兩三秒的反應時間，廖群冷靜地向右打方向盤，成功避開迎面的汽車和兩名年輕人，將車開到山邊。

時間緊迫，情況危急，廖群不確定當時山邊是否就是懸崖，但容不得害怕、猶豫，她迅速把檔位推到停車檔的位置，但車子依然加速下衝。廖群說她當時腦海裡只有一個念頭，只有撞上固定物體才能讓車停下來，她看到前方靠山一側有一片灌木叢，於是勇敢地將車子向大山撞去，終於，狂奔的四驅吉普車在灌木叢中停了下來。

車雖停了下來，四名華女仍然驚魂未定，她們想打電話求救，但山裡沒有任何信號，等待多時，才看到山下開來一輛皮卡車，於是趕緊招手求救。從車上下來一位老人，他幫助受困者把汽車從灌木叢中倒出來，並試了試剎車，老人認為可能是剎車過熱造成暫時失靈，也可能是四驅自動鎖有問題，他表示類似情況經常發生。

此時，又有一輛車從山下開上來，是一對老夫婦上山賞花，男性長者也下車幫忙試車，並認為剎車還能繼續工作。但剛經歷車速失控的廖群心有餘悸，不敢再開。兩位老人商量決定調轉車頭，放棄上山賞花，一車在前，一車在後，華人的車開在中間，護送她們緩慢下山，一路大約20多哩，直到出現平坦的柏油馬路。

對於兩位陌生長者的熱心相助，廖群表示十分感動，「他們肯定知道，如果我們的剎車再度失靈，他們的車會是第一輛被撞到。即便這樣，還是選擇幫助我們。」廖群記下兩位萍水相逢者的名字，在一張合影照片中，帶牛仔帽的長者是Jared，白髮白衫的長者是Denny。險象環生、驚心動魄的經歷，以充滿愛心的路人相助結束，廖群說自己內心充滿感恩。

合影照片中，帶牛仔帽的長者是Jared，白髮白衫的長者是Denny。（圖：受訪者...
合影照片中，帶牛仔帽的長者是Jared，白髮白衫的長者是Denny。（圖：受訪者提供）

汽車 華女 亞凱迪亞

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