阿市雙屍案 疑是華裔夫婦 警初步研判男殺女後自戕

命案發生地是一個安靜的社區，道路兩旁都是獨立屋。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚集城市阿罕布拉 （Alhambra）北Almansor街900號街區，20日下午發生一對50歲上下的男女謀殺-自殺案（murder-suicide）。該街區一名華人鄰居表示，他們是夫婦且是華人。目前警方還在調查此案，死者個人信息還要等家屬確認。

阿市警方Micheal Montano表示，有居民要求警方對位於北Almansor街900號街區一處民宅進行檢查，原因是房屋住戶已經好幾天聯繫不上了。20日下午4點30分左右，警方對這處住宅進行搜查，在室內發現了一男一女兩具屍體，年約50來歲。房屋的後門沒有上鎖，也沒有強行進入的跡象。警方和其他執法機構合作調查初步確認，這是一起疑似謀殺-自殺的案件，初步證據表明該男子先殺死了該女子，然後又自殺。

但是，目前警方沒有提供有關可能死因的信息，也沒有透露現場是否有武器。兩人的關係尚不清楚，死者的身分還要等待親屬確認。警方鼓勵任何了解此案信息的人撥打626-570-5157 聯繫阿罕布拉警察 局。

記者22日探訪這一社區，發現這是一個安靜的社區，道路兩旁都是獨立屋。一名華人鄰居在路邊停車，她欲言又止，不想說太多，但她認為，死者是華人，而且是一對夫婦。