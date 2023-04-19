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加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

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加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

記者子為／綜合報導
近日不少華人指出2023年筆試難度增加，怎麼考都考不過，成為華人熱議話題，圖為DMV。 (本報資料照片)
近日不少華人指出2023年筆試難度增加，怎麼考都考不過，成為華人熱議話題，圖為DMV。 (本報資料照片)

駕照和更新駕照是在美國生活的重要事項，駕照筆試看似是簡單的環節，近日卻讓南加許多華人栽跟頭，即便認真準備也屢次不過關。近日不少華人指出2023年筆試難度增加，中文試題的翻譯模稜兩可，讓他們不知如何是好。

住在洛杉磯艾爾蒙地市(El Monte)的何女士現年70歲，在美國生活近五十年。根據規定，70歲以上的長者需要更新駕照，並按要求進行一些測試。何女士的駕照4月中旬過期，需要重考筆試才能更新。儘管已開車多年，何女士仍三次筆試失敗，且加州汽車管理局(DMV)的服務態度也讓她失望。

何女士是在艾爾蒙地的DMV考試，到現場時，她明顯感覺人力不夠，工作人員都十分忙碌。上年紀的何女士不太會操控電腦，還有一些問題不懂，但為她解答的工作人員卻有些不耐煩，甚至反問『你怎麼這個都不會』。

為了順利通過考試，何女士搜集了許多中文的考古題目，並努力背誦。考試當天，何女士選擇了紙質版的試卷，路標題回答得還算順利，但剩下的題目有很多她從未見過，甚至題目都很難讀懂。 考試結束後，也無人告知何女士她究竟錯了哪些題。

何女士和身邊的人溝通後發現，許多人都對目前的筆試題有所抱怨，很多人都看不懂題目，覺得中文翻譯很奇怪，並認為手冊裡也找不到答案。

不僅何女士這樣的年長者被筆試絆住，也有青壯者反映試題不易。八年前在紐約考過駕照的陳女士最近重返美國，並定居洛杉磯，她感覺試題比之前難了許多，且考得非常細，她花了很多時間閱讀駕駛手冊，才一把通過。剛來洛杉磯工作的丁先生，也發覺筆試不容小覷，他備考時使用了世界日報去年推出的工商黃頁題庫，還在網路上搜尋中文考古題。作為文字工作者，丁先生發現翻譯十分重要，一些不精準的翻譯會讓考生跳入陷阱，或不知所云。

不過，丁先生指出用電腦考時可使用一些技巧，即充分使用三次跳過的機會。因為知道錯六題就算失敗，他在錯三題後，每當看到沒把握的題目時就選擇跳過，最終錯五題驚險過關。

駕照 洛杉磯 艾爾蒙地

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考題不精準？DMV：5年專業人士翻譯

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