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暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

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美飛中轉機 一不注意被拒載

記者邵敏／洛杉磯報導
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

暑期將近，很多南加華人準備帶孩子回國探望親友，但洛杉磯直飛中國大陸的航班有限，且機票價格居高不下，不少華人因此選擇轉機航班。行家建議，一定要仔細看清楚轉機航線的具體規定，避免無法順利飛行。

洛杉磯機票業者顧彬彬指出，旅行者不能只盲目關注低票價，一定要仔細看清楚轉機航線的規定，很多轉機機票前後兩段行程由不同航司執飛，因此在轉機城市需要入境重新辦理行李托運，同樣需要當地的入境簽證。

這類轉機航線通常較便宜，廣泛存在從東京、首爾、台北等地轉機，持美國護照者非常便利，但不完全適用持有中國護照的回國人員。中國籍人士、包括眾多留學生，選擇需入境簽證的轉機航班，一定要在起飛前辦理有效簽證，避免被拒轉機。

目前持有中國護照者，允許經由台北轉機飛往大陸，不過，同樣需要注意轉機時，是否需要重新托運行李，是否需要入台證件；但從中返美時，禁止持中國護照者從中國大陸飛往台北並轉機飛往美國。

此外，截至目前，中國尚未取消從美飛中的核酸檢測要求，無論從美國直飛中國，還是經由第三國、地區飛往中國，均需持有48小時內有效的核酸檢測報告，且必須是正規實驗室的RT-PCR檢測方式，自測盒及快速抗原檢測均無效。

顧彬彬提醒，對於經由第三國、地區轉機飛往中國的旅行者，要根據最後一段飛往中國的航班起飛前48小時內的核酸報告，所以計劃何時何地做核酸，一定要嚴格計算時間，避免核酸檢測失效，無法順利回到中國。

中美直飛航線有限，業內人士預測，今年10月前不大可能增加直航。目前從美國飛往中國，每周單向18個直航航班，其中15個航班從中西部，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、底特律、達拉斯起飛；另有三班從紐約起飛的直飛航班，由中國東方航空、南方航空運營。有限的直飛航班，對於即將到來的暑期旺季需求，產生很大影響。

美飛中的轉機航班增加數倍，主要轉機城市涉及台北、香港、東京、首爾、新加坡、馬尼拉、多哈、歐洲等地。其中台北、東京往返美國航班增幅最大，加上台北至中國大陸的航線大幅恢復，相比其他航線，性價比較高，成為目前轉機熱選。經由香港回中國內地的航線，之前非常熱門，但因航線並未顯著增加，美國至香港的直航價格近來一路高漲，導致從美飛香港再轉內地的價格漲價很多。

航線 檢測 香港

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