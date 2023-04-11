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房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

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房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

記者子為／洛杉磯報導
加州房地產經紀人協會報告指出，加州所有少數族裔購房者的在2022年的住房負擔能力普遍下降。(取材自Pixabay)
加州房地產經紀人協會報告指出，加州所有少數族裔購房者的在2022年的住房負擔能力普遍下降。(取材自Pixabay)

根據「加州地產經紀協會」（California Association of Realtors, C.A.R.）最近發布的報告，由於2022年房價飆升至歷史新高，利率也大幅上升，加州所有少數族裔購房者在2022年的住房負擔能力（Housing affordability）普遍下降。在少數族裔中，儘管亞裔的住房負擔能力最強，仍較2021年有所下降。

C.A.R.於4月5日公開的「加州各族裔住房負擔能力」報告顯示，只有21%的加州居民在2022年獲得了購房所需的最低收入，低於2021年的27%。同時，白人和非西裔家庭的住房負擔能力從2021年的32%下降至2022年的26%。 2022年，僅12%的非裔、西裔家庭能夠負擔中等價位的房屋，皆低於2021年的數據。

在少數族裔中，亞裔的住房負擔能力較好，但也較上一年下降。2022年31%的亞裔購房者能夠負擔中等價位房屋，低於2021年的38%。

根據人口普查局（US. Census Bureau)的調查，2021年加州居民的住房擁有率（homeownership rate）為55%，其中各族裔的房屋擁有率分別為：白人63%，亞裔60%，西裔／拉美裔44%，非裔37%。

C.A.R.報告中的住房負擔能力指數（Housing Affordability Index, HAI）所計算的是，加州有能力購買中等價位獨戶住宅（single-family home）的佔比。報告還列出了加州境內各縣和各地區的負擔能力指數，該指數被視作衡量一個州內購房者的住房幸福值的基本指標。

報告的詳細信息指出，對於亞裔家庭而言，橙縣（Orange County）的住房負擔能力最低，只有15%的家庭擁有能購買中等價位房屋所需的最低收入。肯恩縣（Kern）則是住房負擔能力最高的縣，有54%的亞裔家庭滿足購買中等價位房屋所需的最低收入。

C.A.R.報告還指出，加州居民需要至少18萬6800元年收入，才有資格於2022年購買加州中位價（82萬2320元）的獨戶住宅。假設首付款20%，有效綜合利率（effective composite interest rate）為 5.47%，住戶每月需支付的款項，算上稅費和30年期固定利率貸款的保險費，約為4600元，

報告還給出了2022年加州各族裔的收入中位數，其中白人為10萬5640元，亞裔為 12萬40元，西裔／拉丁裔為7萬6310元，非裔為6萬4190元。

C.A.R. 2022年各族裔住房負擔能力指數 資料來源／C.A.R. ，製表／...
C.A.R. 2022年各族裔住房負擔能力指數 資料來源／C.A.R. ，製表／記者子為

加州 亞裔 低收入

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