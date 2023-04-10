台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

為拚疫情後旅遊，香港 和台灣針對國際旅客推出吸睛優惠，香港大手筆送出50萬張免費機票，5月1日開放世界各地旅客登記，台灣觀光則在5月1日開始，為海外自由行旅客贈送5000元新台幣（約美金166元）的旅遊消費金。南加民眾對此躍躍欲試。

香港特首李家超2月宣布一項名為「你好香港！」（Hello Hong Kong）的旅遊宣傳活動，香港提供50萬張免費機票歡迎來自世界各地的遊客。民眾可在香港機場 網站上註冊，並查看何時有資格參與活動，或在符合條件時直接上航空公司的網站。參與活動的三家航空公司為國泰航空、香港快運航空和香港航空，將根據民眾居住地分階段送出機票。東南亞 地區3月已完成抽籤，中國大陸地區4月，而北美地區則是5月1日啟動。

香港機場網站說明，價值總計2億5500萬美元的機票，發送方式將包括幸運抽獎、買一送一促銷和遊戲。所有機票均為經濟艙來回票，但是相關附加費、費用和機場稅仍將由中獎者支付。

北美地區的民眾已躍躍欲試，華人李小姐聽說3月的東南亞抽籤是採取先到先得的形式，有人獲得免費機票，這感覺就和買彩券一樣，但是重在參與，能中就能低價回家一次，不能中也沒損失。

無獨有偶，台灣交通部也將於5月1日起向海外自由行旅客，派發5000元新台幣的台灣消費金。消費金搭配不同方式派發，例如會採取二人同行買一送一、大抽獎等方式等，也會設置使用期限。一般自由行旅客每人的補助金額是5000元新台幣，補助人數是50萬個。其消費金使用範圍包括旅遊、餐飲、購物（限用於住宿折扣／悠遊卡／一卡通等消費模式使用）。

在鼓勵海外組團與台灣接待旅行社合作攬客組團來台旅遊方面，會依照停留天數及團體人數，給予5000元新台幣到5萬元新台幣（約美金1666元）不等的補助金，預計獎助九萬個團，進而帶動台灣食宿遊購行等觀光關聯產業商機。