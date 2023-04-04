節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

高收入納稅群體應警惕網路上宣傳的一些「過於美好」的節稅方法。（圖片來源：unsplash）

國稅局 （IRS ）近日發布公告提醒納稅人警惕針對高收入群體的納稅騙局。一些稅務從業者聲稱可以透過慈善剩餘年金信託（Charitable Remainder Annuity Trusts，簡稱CRAT） 、貨幣 化分期付款銷售（Monetized Installment Sales，簡稱MIS）等方式，幫助納稅人節省稅款，但實際上是不合法的避稅手段。

CRAT允許捐贈人將資產（如現金、證券、不動產等）捐贈給慈善機構，並在捐贈人生命期間或特定時間內，獲得固定的年度收入。 CRAT 是一種非常靈活的資產管理工具，捐贈人可以將不同的資產放入CRAT中，也可以享受一些稅收優惠，如慈善扣除和資本利得稅的延遲。

然而，這些信託有時會被稅務從業者和納稅人濫用，試圖規避財產出售時的普通收入以及資本收益。在此類操作中，增值部分的資產先是被轉移到CRAT，這時該資產看起來像是被出售給了CRAT，納稅人於是聲稱該資產的公允價值基礎已提升。CRAT隨後出售該財產，但不認可因聲稱的基礎提高而產生的收益。接下來，CRAT使用資本收益購買單一保費即時年金（Single Premium Immediate Annuity，簡稱SPIA），受益人僅需將從SPIA收到的一小部分年金作為收入申報。通過誤用稅法中第72和第664章節的規定，剩餘部分被視為無需納稅的資產。

這類騙局主要針對那些在出售增值資產時想要推遲收益的納稅人，誘騙者通過收取一定的費用來為納稅人促成一筆所謂的貨幣化分期付款銷售。這些分期付款銷售通過一個中間人以分期票據的形式從賣方處購買增值資產，而這些票據通常只需通過利息支付，本金則在期末支付。在此類操作中，賣方通過不正當的方式延遲了增值資產的收益，直到分期票據的最後（通常是多年後）才一次性支付。

如今網路上出現大量違規避稅的廣告，納稅人和從業者應始終警惕參與到那些看起來「過於美好而不可信」的交易。國稅局建議正在考慮此類稅務安排的納稅人，仔細核實其背後的法律規定，在執行任何所謂的稅務優惠策略前諮詢信賴的稅務專業人士。國稅局強調，納稅人對自己稅表上的內容負有法律責任，而非誘使他們涉入濫用交易的人。

對於此類不正當避稅行為，國稅局會根據缺額稅款的具體金額對納稅人罰款，罰款金額為缺額稅款的20%至40%之間，或者處以民事欺詐罰款，罰款額度為缺額稅款的75%。

此外，國稅局為舉報者提供獎勵。舉報者可通過填寫表格14242，報告涉嫌濫用稅法的報稅從業者或中介商，郵寄或傳真至國稅局領導發展中心（IRS Lead Development Center），或國稅局檢舉者辦公室（ IRS Whistleblower Office）。