加州議會擬修改公費旅行禁令 難度高

加州參議員艾金斯提案修正旅行禁令。（美聯社）

當北卡羅萊納州在2016年立法限制LGBTQ 權益後，加州議會的報復措施就是禁止前往該州的公費旅行。但是越來越多的州在共和黨執政下實施限制LGBTQ權益的法令，加州的禁行清單現在已經多達23州，從猶他、亞利桑納，到德州、佛州都在其中。由於禁令負面影響太多，民主黨議員已經準備提案修正，不過難度頗高。

此一禁令除了限制州級機關不得使用公費前往23州，連接受公費補助的院校都在限制之列，對於加州大學 （UC）與州立大學（CSU）來說，他們的正常研究與體育賽事都因此受限，往往得想法繞路獲得補助。周末要在休士頓打NCAA決賽的聖地牙哥州大籃球隊，最後是NCAA伸出援手才能成行。

參議會資深議員艾金斯（Toni Atkins）29日表示，她將提案修正禁令，由禁止前往，改成給與補助的同時，增加LGBTQ 友善的經費。身為同性戀者，艾金斯說她不認為對立能夠解決問題，加州必須改變，因為只有能到該州才能引發改變。艾金斯30日正式提案，不過議案需要兩會同意，就算能正式生效，也要半年之後。

不過媒體認為，就算LGBT成員占議會10%，但修正禁令也不容易，特別是連2016年禁令的提案議員羅達倫（Evan Low）都有異見。身為同性戀的他說，他同意到各州正面說服的做法，但是在無法有效對抗各州歧視 立法的前提下，他不認為應該全面放寬公費旅遊的限制，如果加州無條件退讓了，反LGBTQ聲浪只會越來越囂張。

2016年禁令本身也有一些爭議。在聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，其他各州的女性雖然可以到加州接受人工流產手術，但是加州卻不能合法動用公款補助她們的回程旅費，只要她們來自前述23州。另外，州長紐森去年前往蒙大拿度假，保安人員的旅費是否能由公帑支出，也一度引發爭議，最後雖以健康與安全理由過關，但仍凸顯禁令的自相矛盾。

這些都是艾金斯提案修法的背景。共和黨籍議員Greg Wallis也同意，認為不同意對方的看法，就更應該親身去讓他們看看，改變他們的成見，而不是假裝這些州都不存在。民間學者則認為，在禁令之下，要前往這23個州瞭解當地對LGBTQ的歧視行為反倒變得更難，禁令反而不利學術討論。