微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

洛杉磯縣紓困金計畫現場提供中文諮詢服務，不少華裔小微企業主前來諮詢和申請。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 縣紓困金計畫 (Economic Opportunity Grant EOG）將為微型（microbusinesses）及小型企業（small businesses）和非營利組織發放6800筆免償還補助金，共計5400萬元。

為了幫助更多有需要經濟援助的微型和小型企業申請該項目，洛縣 經濟機會部（The Department of Economic Opportunity ，DEO）3月30日在蒙特利公園市 （Monterey Park）開設現場申請，並有英語、普通話和西班牙語三種語言的顧問在現場服務，為聖蓋博谷的小企業主解答問題，並幫助他們申請。

洛縣經濟機會部主管Kelly LoBianco表示，在洛縣縣政委員會的幫助下，該項目獲得超過5000萬元的資金，來幫助小企業。自新冠疫情以來，許多小企業受到挑戰，對於蒙特利公園市來說，整個社區還處於槍擊案的恢復中，當天深入社區的這場活動，就是為了幫助當地的小企業能夠更簡單得了解和申請該項目，獲得援助。

對於2019年納稅年度收入在5萬元或以下，且位於洛杉磯縣（包括洛杉磯市）的微型企業來說，截至5月5日，可申請獲得2500元補助。該類企業須有五名或更少的員工，在2019年12月31日之前開始運營，並且未曾收到過加州小型企業新冠救濟金。

截至5月20日，位於洛杉磯縣（不包括洛杉磯市）且在2019、2020或2021納稅年度收入低於10萬元的微型企業可獲得1萬5000元補助，公司必須在2021年12月30日之前開始運營。

對於小型企業而言，即日起至5月20日，位於洛杉磯縣（不包括洛杉磯市）並在2019年、2020年或2021納稅年度收入在10萬至200萬元之間的小型企業，可申請獲得2萬元補助； 公司必須在2021年12月30日之前開始運營。

至於非營利組織，如果在2019、2020或2021納稅年度收入低於100萬元，補助金為2萬元，如果收入在100萬元到500萬元之間，補助金為2.5萬元，申請截止日期為5月20日。