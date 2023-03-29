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加州迷幻藥合法化法案 專家斥危險

記者趙健／洛杉磯市報導
反毒團體代表和醫學專家表示，讓迷幻藥合法化是一個危險的提議，不僅會加劇現有的毒品濫用及心理健康等問題，還會將導致犯罪率的上升。（視頻會議截圖）
反毒團體代表和醫學專家表示，讓迷幻藥合法化是一個危險的提議，不僅會加劇現有的毒品濫用及心理健康等問題，還會將導致犯罪率的上升。（視頻會議截圖）

加州參議員Scott Wiener推出SB58法案（將部分迷幻藥合法化）後，引發爭議不斷。反毒團體代表和醫學專家表示，讓迷幻藥合法化是一個危險的提議，不僅會加劇現有的毒品濫用及心理健康等問題，還會導致犯罪率上升。

SB58法案尋求將許多危險的迷幻藥物（hallucinogenic drugs）大規模合法化，並得到包括退伍軍人在內的廣泛聯盟支持。該法案3月21日在加州參議會公共安全委員會（Senate Public Safety Committee）獲得批准，目前正在尋求參議會撥款委員會的資金支持。 28日，加州麻醉品官員協會 (CNOA) 和加州禁毒聯盟（CCAD）召開線上新聞發布會，敦促立法者及民眾拒絕加州SB58法案的執行。

已獲參議會公安委員會批准

白宮辦公室國家毒品管制政策前任首席醫務官Roneet Lev博士表示，SB58法案是迷幻藥從合法化走向商業化的跳板。去罪化和合法化之間存在本質的區別；雖然因簡單的持有藥物就將人關進監獄不合理，但這不能成為合法化迷幻藥的理由。加州正面臨前所未有的心理健康危機，將迷幻藥合法化只會加劇危機。目前已有許多治療方法可用於治療創傷後壓力症候群、抑鬱和焦慮症，迷幻藥並不是唯一的解決途徑。此外，所有藥物都應通過聯邦食品暨藥物管理局（FDA）的充分研究，和批准程序來保護公民，而SB58法案規避了這些已建立的醫療監管體系，企圖在科學並未完全理解這些藥物前將其合法化。

「患者倡導組織」（Patients' Advocate）主席Evelyn Li博士說，作為心臟科醫師，她在整個職業生涯中都在與藥物成癮者打交道。這些藥物會干擾作為神經傳遞物質的血清素功能，機具危險性。不僅會導致心理上的改變，還會帶來危險的幻覺體驗，最終將對視覺和記憶產生永久性損害。另外，迷幻藥物還會使患者情緒更加沮喪，導致決策力下降，這對個人的職業生涯和社會穩定都將造成損害。

允社交分享 將導致毒品正常化

會上，加州地方檢察官協會 (California District Attorneys Association ，CDAA) 首席執行長Greg Totten，則從法律的角度分析SB58法案的問題。他表示，該法案的立法維度過於廣泛，可能導致危險後果。根據美國藥物成癮中心的數據，接受藥物成癮治療的患者中，有75%的人曾參與各種形式的侵犯和暴力行為，這是一個令人害怕的統計數字。Totten建議對該法案進行修改，只允許在醫學監督下通過這些藥物進行治療。

平等公義協會（OJE）主席、加州禁毒聯盟（CCAD）副總裁李少敏（Frank Lee）表示，SB58和SB519一樣，允許「社交分享」，這會導致毒品的正常化和商業化，加劇毒品濫用和相關的公共安全問題。該法案的作者正在規畫一條道路，讓這些危險的迷幻藥物在科學界和醫學界完全理解之前就合法化，這是非常魯莽和危險的。

會上，加州緝毒人員協會主席Ed Pecis、洛杉磯地方檢察官協會副主席Michele Hanisee、犯罪倖存者組織（Crime Survivors, Inc. ）主席Patricia Wenskunas 、加拿大反毒品交易負責人Ken Lo、Chairman of Frederick Douglas 基金會主席 Rev. Walter Hoye，還從犯罪率、種族問題等方面解析了SB58法案存在的問題。

加州 毒品 醫學

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