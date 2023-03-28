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蔡英文將過境洛杉磯 僑民興奮設宴

記者張庭瑜/洛杉磯報導
蔡英文總統將再度過洛杉磯，讓當地僑胞好興奮。（本報檔案照片）
蔡英文總統將再度過洛杉磯，讓當地僑胞好興奮。（本報檔案照片）

中華民國總統蔡英文將於3月29日開始，前往中美洲邦交國貝里斯及瓜地馬拉進行為期十天九夜的「民主夥伴共榮之旅」。據悉，蔡英文3月29日出發，3月30日抵達紐約並在紐約過境停留；結束中美洲訪問後，回程將於4月5日過境停留洛杉磯。但洛杉磯僑界不願透露姓名的人士指出，蔡英文其實是4月4日抵達洛杉磯，當晚就將接受僑界設宴歡迎，僑界對她即將到訪非常興奮。

據悉，蔡英文總統在洛杉磯過境行程包括僑宴及演講。然而，由於名額管制及安全考量，各僑團參與活動的名額都有限制且相當嚴格，包括僑宴在內僑團參與的名額皆由國家安排，且宴會地點也尚未公布。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處針對本報提問總統過境洛杉磯的詳細行程，則回覆說國內目前尚未公布。

而據本報側面了解，僑界歡迎蔡英文總統的宴會，將設在洛杉磯市一家被譽為世界上出鏡率最高的建築之一，該家酒店被公認為當代酒店設計的傑作，好萊塢明星們也喜歡來這裡住宿和取景。

其實蔡英文自2016 年上任為中華民國總統之後，截至2019年期間，她曾六次過境美國。在這些訪美的行程中，她都受到美國僑胞熱烈歡迎。比如她在2018年訪美過境洛杉磯期間，她在和僑胞舉行的晚宴中發表的演講得到全場讚賞，當時超過500人參加晚宴，票更是在短短三天內全部售出。

當時兩位僑社耳熟能詳的聯邦眾議員，也曾會唔蔡英文總統，分別為台灣出生、代表洛縣托倫斯一帶的眾議員劉雲平(Ted Lieu)，和時任眾議院外交委員會主席的眾議員羅伊斯(Ed Royce)。不過羅伊斯2019年1月3日任期屆滿前就已宣布不再競選連任，相當於從公職上退休。這兩位眾議員均在推動台灣關係法付出相當大的心力，都希望能讓台美關係在穩定中發展。

蔡英文總統此前最後一次過境美國，是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，創下許多良好先例。之後由於新冠疫情(COVID-19)大流行，她就不大出訪或過境美國，放緩了國際旅行。

本次蔡總統將來洛杉磯訪問，讓當地僑社相當興奮。有一位耆老並表示，為了有機會見到蔡總統，他立即改期原本預定同時段回台灣的機票，將參加歡迎蔡總統的晚宴。

洛杉磯 蔡英文 眾議員

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