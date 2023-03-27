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乘客搭機強開艙門 洛杉磯國際機場3月兩起

記者陳懿／綜合報導
身穿紅藍條紋、黑褲子的乘客突然衝向飛機前方，打開逃生門，隨後被機場警方送往醫院進行精神評估。（取材自推特用戶 @gilliansheldon）
身穿紅藍條紋、黑褲子的乘客突然衝向飛機前方，打開逃生門，隨後被機場警方送往醫院進行精神評估。（取材自推特用戶 @gilliansheldon）

據洛杉磯機場警方(Los Angeles Airport Police)透露，25日一架從洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport，LAX)準備起飛的飛機，因為一名乘客打開機內的緊急艙門，乘客遭到逮捕。這已是本月第二起機上乘客要強行打開艙門遭逮的事件。

本月初一名男子在從洛杉磯飛往波士頓的飛機上，試圖在空中打開艙門，還用一把破勺子刺傷一名空服人員的脖子。該男為33歲的Francisco Severo Torres，在搭乘美聯航(United Airlines)從洛杉磯起飛的航班時，一名空服人員認為他曾試圖打開飛機緊急出口，隨後機長被告知Torres可能對航班構成威脅，要求盡快降落。

而25日上午10點左右，一架準備從洛杉磯(Los Angeles)飛往西雅圖(Seattle)的達美航空(Delta Airlines)1714的飛機，在機身已經脫離連接橋時，一名穿著紅藍條紋上衣、黑色長褲的乘客，忽然起身跑向飛機的前身，並緊張詢問空服人員：「我該怎麼做？」

男子突如其來的舉動讓空服人員不知所措，只好先要求他坐下。但是這名男子卻抵抗空服人員的勸告，奔向飛機內部的緊急逃生門，並且轉動門閂，不但打開警急逃生門，還讓只有在海面迫降才使用的安全滑梯被觸發彈出。

據目擊證人向FOX11描述，男子在打開飛機的逃生門後，跳上一輛行李拖車，試圖逃跑。美航空的空服人員立刻聯絡機場警衛，並在警衛趕到之前合力將男子制服。

這輛飛機的乘客雖然耽誤了一些時間，但是空服人員對乘客表示歉意，也快速的為他們準備另一輛飛機，讓他們如計畫的抵達目的地。一位乘客向媒體表示，他認為在場的空服人員反應非常正確，只是這一切都發生得太快了，沒人知道要如何應對。

為了安全，聯邦調查局(FBI)也前往現場參與調查，查看該男子的行李是否有任何危險物品。警方趕到現場後，將這名行為脫序的男子銬上手銬，並送往當地醫院進行精神評估。

洛杉磯國際機場 波士頓 西雅圖

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