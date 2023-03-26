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洛杉磯蒙市槍案百萬捐款 部分受害者未收到一毛錢

記者劉子為╱蒙特利公園市報導
公益組織負責人表示，籌款處理的流程比想像中複雜，但會盡力妥善分配並幫到每個有需要的人。（製圖：記者子為）
公益組織負責人表示，籌款處理的流程比想像中複雜，但會盡力妥善分配並幫到每個有需要的人。（製圖：記者子為）

蒙市槍擊案至今已過去兩個多月，各界紛紛向受害者們伸出援手，但這些援助究竟落實得如何？本報走訪多位受害者及知情人士後了解到，部分受害者仍未收到任何援助金，也不清楚心理諮詢等公益服務。對此，相關公益組織負責人表示，籌款仍在處理中，流程比想像中複雜和繁瑣，但會盡力妥善分配籌款並幫到每個有需要的人。

槍案發生後，亞美公義促進中心（AJSOCAL）協同包括「亞太社區基金會」（Asian Pacific Community Fund）的其他公益組織，在GoFundMe上發起籌款活動，該籌款目前已截止，共募捐101萬8250元。這筆籌款仍在處理和分配中，相關組織尚未公布分發的具體明細。

精神受創傷 也應援助

一直為槍案受害者奔走的牧師Eric Chen指出，部分受害者及家屬已收到來自公益組織的籌款，每家1萬元。不過，該籌款僅發放給官方登記的20名受害者，並不包括案件中未受傷的親歷者和目擊者。陳牧師認為這欠缺考量，許多受害者雖然看似毫髮無傷，但精神上遭遇重創，也應得到援助金。

參與籌款的「亞太社區基金會」執行長黃群雁解釋，一開始發起這項籌款時只知道官方公布的20名受害者，所以是針對這20人發起的，在籌款聲明中也有提到。至於這20人之外受到槍案影響的所有人，可以申請由加州政府提供的「CalVCB賠償金」。該賠償金由加州政府自付，槍案中的受害者家屬及案件目擊倖存者，都符合申請要求。公益組織願意幫助有需要的人申請，並提供能力範圍內的其他幫助。

至於籌款分發的近況，黃群雁表示已給20戶家庭緊急撥款各1萬元，現在已聯繫上其中的19個家庭，約定在下週商討如何分配和申請剩下的籌款。因為審核資質和分發籌款的流程都很複雜，樂觀估計受害人及家屬能在6月收到款項。

黃群雁指出，分配籌款比想像中困難，需要考量諸多因素，還要和政府部門協作並遵守各種規範。每個受害者的家庭情況都不一樣，有的家庭表示不需要什麼錢，但有的家庭負擔著巨額學貸和房貸，受害者還是家庭的主要經濟來源，導致受害者走後家庭一時難以維生。美國的遺產制度也很複雜，家屬需要經過各種審核後才能獲得遺產。如果家庭資產全在受害者名下，家屬需要請律師才能解凍財產，在成功解凍前，受害者一分都無法拿到，各公益組織也盼望能將籌款早日用於雪中送炭。

部分目擊者 沒人聯繫

對於部分目擊者提到的「至今沒有任何人聯繫」，黃群雁表示，警方仍在偵查中，甚至案發現場的一些失物都尚未物歸原主。槍案發生當天，警方無法顧及每個人，只能儘量登記目擊者信息，事後打電話聯繫，據悉，警察的電話尚未打完。同時，一些目擊者可能未被警方登記到，黃群雁建議目擊者主動聯繫洛縣警局（323-890-5500），並授權警方提供資料給基金會，以找回失物和獲得更多幫助。

黃群雁說，「從流程上講，即便我知道你是目擊者，但警方沒有將你登記在案，基金會也難以提供幫助」。

黃群雁表示，各公益組織都在不斷反思和總結經驗，力求能真正幫助到有需要的人。募得款項一定會合理分配光，公益組織不會動其中的一分錢。同時，槍案中受影響的人可繼續使用各公益組織提供的免費心理輔導、語言翻譯等服務，詳情可見本報之前的報導。

儘管各界為槍案受害者提供種種援助，但部分受害者尚未有渠道了解。Eric Chen牧師指出，有受害者不知道有免費心理諮詢，是在牧師引薦後才獲悉。同時，部分提供心理諮詢和語言服務的機構表示，來尋求服務的人並不多。

此前，洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）曾呼籲各機構主動去接觸和幫助受害者，因為受害者往往不會主動找上門。同時，她提議各機構也可以招募更多年輕的志願者，讓援助的力量更強大。

「CalVCB賠償金」由加州政府自付，槍案中的受害者家屬及案件目擊倖存者，都符合...
「CalVCB賠償金」由加州政府自付，槍案中的受害者家屬及案件目擊倖存者，都符合申請要求。（CalVCB官網）

加州 警察 蘇麗絲

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