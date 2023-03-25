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龍捲風2分鐘橫掃 災區如戰場

記者楊青╱蒙地貝婁市報導
本次龍捲風17戶災情最爲嚴重商家之一的Niky's Sports，龍捲風過後滿目瘡痍。（李若提供）
本次龍捲風17戶災情最爲嚴重商家之一的Niky's Sports，龍捲風過後滿目瘡痍。（李若提供）

時速110哩的龍捲風颳過你的辦公室是什麼樣子？蒙地貝婁龍捲風部分受害商家24日重返災區現場，簡直不敢相信兩天前兩分多鐘的龍捲風如此凶猛，就像千軍萬馬輾過的戰場。

本次龍捲風17戶災情最爲嚴重商家之一的Niky's Sports，父子檔東主Orellana24日上午重返公司，本來打算將倉庫中的貨品逐漸轉移到巴沙迪那的臨時倉庫，沒想到被眼前景象驚到。這也是22日上午的龍捲風之後父子倆第一次重返公司。

「天，你簡直不敢相信自己的眼睛」，少東主Edson表示，眼前的一切，整個就是一個千軍萬馬輾過的戰場，滿目瘡痍，他們是慘敗一方。

本次龍捲風17戶災情最爲嚴重商家之一的Niky's Sports，龍捲風過後滿目...
本次龍捲風17戶災情最爲嚴重商家之一的Niky's Sports，龍捲風過後滿目瘡痍。（李若提供）

天花板被狂風擊得支離破碎，辦公區的頂層隔板大部分的板面已不知所蹤，天花板鋼架被扭成了麻花，邪著歪著塌陷著懸掛著，裏面所有的管道和各種電線，就像是開膛之後裸露出來的腸子，凌亂不堪，連空調的通風管都被刮落下來，本來包住通風管的厚厚的海綿活生生撕裂開來，懸掛空中。員工們的辦公桌上掉滿了各種垃圾。地面上滿是颳落得各種木板、紙板、泡沫板，不少泡沫板被撕成了碎末，滿地都是，和風後灌進來的大雨混成泥濘，寸步難行。

Edson表示，22日上午11時20分左右龍捲風來襲時，他們倉庫十多名員工正在辦公，兩分多鐘的巨風過後，所有人都趕緊衝出辦公室，大家都驚又怕，不知下一步會發生什麼。「我們沒有人親眼見過風颳成這個樣子」，後來才聽說是龍捲風，40年來洛杉磯地區最大的一次，難得碰上，真不知道是幸運還是不幸。

Orellana父子倆經營足球用品已有37年。老東主Nicolas Orellana說，22日龍捲風當天晚上他上床睡覺時，當天白天的經歷一直在他腦海中反復出現，睡不著，他說， 我閉上眼睛，耳朵一直是狂風的聲音。

他表示，自己來自薩爾瓦多，在他的家遭到暴力襲擊後倖存下來，但這次龍捲風的威力甚至超過以往的恐懼，他估計這次損失可能高達幾百萬元。

所以即便22日當天就被消防部門貼上了紅標，禁止進入，Orellana父子這兩天的貨單還是源源不斷，所以24日當天特別約了一兩員工幫忙提貨，也看看有沒有可能逐漸將一些貨物轉移到巴沙迪那的臨時倉庫。

Edson說，由於倉庫天花板被龍捲風破壞嚴重，龍捲風後持續大雨，根本來不及修補，部分放在地上的貨物，已被雨水浸泡不能銷售。

與Niky's Sports對面的華資Koi Koi Trading，也是本次災情嚴重的商家之一。老闆Bobby邱表示，從事海鮮分銷業務業務已有20年，十年前來蒙地貝婁安家，這想到這次遇到南加州40年不遇的龍捲風，倉庫20%的天花板被毀、大量水漬和產品損失，他面臨著300萬到400萬元的損失，據說各種修補要七到八個月才能完成，這個時間客戶根本不能等，他現在最大的心願就是趕快恢復正常，開門營業。

蒙地貝婁市這些天都在災區現場擺攤設點，為受災企業提供各種資訊幫助。

龍捲風 加州 足球

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