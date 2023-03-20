我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

2大斷層周期早過 下一次加州「大地震」何時來？

編譯陳盈霖／綜合外電報導
聖安德利斯斷層。(取自Wikimedia)
聖安德利斯斷層。(取自Wikimedia)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著土耳其和敘利亞2月發生芮氏規模7.8雙主震大地震，導致近5萬人喪生，「加州哪個斷層，可能出現下一個大地震」這個令人擔憂的議題，再次浮上檯面，特別是早已過了大地震周期、位於南加州的聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）。

許多人想到大地震，可能會想「大概是芮氏規模8左右」。然聖地牙哥州大（San Diego State Univ.）地質學名譽教授艾伯特（Pat Abbott）說，加州所謂的「大」地震，門檻可不是那麼簡單。

聖安德利斯斷層

加州有紀錄的地震史上，最後一次大地震出現於1857年，聖安德利斯斷層（San Andreas）中段，及1906年出現於該斷層北邊三分之一處。兩者均低於芮氏規模8.0。

近代史上，發生過7.5以上的地震並不多，但這不意味著自此之後就沒發生過大震。

例如，1989年舊金山地震和1994年北嶺（Northridge）地震，都造成毀滅性破壞，大量人員傷亡，這兩次地震都在芮氏規模7.0以下。

事實上，大地震的影響，無論是芮氏規模6.5或8.0，很大程度取決於震央與人口密集城市間的距離。

艾伯特說，「在某些方面，就損失和傷亡而言，所謂的大地震，是震央穿過城鎮，而非發生在很遠的地方，此外還有地震規模，以及所處的位置與斷層移動位置等。」

聖安德利斯斷層南段，如今是專家關注焦點。專家們認為，該斷層南段穿過的聖伯納汀諾、棕櫚泉（Palm Springs）和帝王縣（Imperial County）等地區，自1960年後，就未發生過規模超過7.5以上地震，早已過了大震周期。

2008年加州全民地震大演習（Great California ShakeOut）預估，該地區可能發生芮氏規模7.8地震，死亡人數將高達1800人。

加州聖安德里斯南段過了主震周期，科學家密切注意。(美國地質調查局USGS）
加州聖安德里斯南段過了主震周期，科學家密切注意。(美國地質調查局USGS）

北加灣區海沃斷層

科學家們也特別擔心另一個較小，位於灣區下方的海沃斷層（Hayward fault）。

艾伯特說，令人擔憂的地方不僅是規模，而是整個東灣到處是擁有大量舊建築的城市，「你可能會因發生6.5地震而喪生。」

科學家同時擔心，地殼可能出現許多潛在情景，其中一些看起來，可能很像土耳其這場規模7.8地震，因和加州的斷層設置類似。

斯克里普斯（Scripps Institute）研究中心地震學副教授蓋博（Alice Gabriel）說，「土耳其事件提供我們重要警訊。」

其中一個重要警訊是，可能發生「雙重」主震，或沿著附近斷層，觸發另一條具有大震能力的斷層。

「土耳其看到真正難以預測的事，是第一個主震芮氏規模7.8，但九小時後，觸發第二次幾乎同樣大的主震」蓋博說。

而海沃斷層，可能將成為「第二次主震」的候選斷層，若南加州發生地震，如芮氏規模7.4，「考慮板塊已累積了許多壓力，可能會出現一如土耳其情況。」

加州州長緊急服務辦公室地震災害廳長雷拉（Jose Lara）說，「沒人能告訴你，一個斷層是否會再另一個斷層擠壓下斷裂，但我們知道，這兩個斷層都過了大震周期。」

「但我們已有數十年努力，加州在抵禦地震上，處於更有彈性的位置」他說。這些努力包括定期更新和執行該州建築法規，及致力制定災難性計畫，從人員部署到緊急供應鏈等。

他和其他專家也呼籲民眾，保護家中或工作場所可能在大震中掉落的物品，準備緊急救難包等，同時下載加州地震警報MyShake應用程式。

地震 加州 灣區

上一則

假蘋果員工詐騙 華男險失金

下一則

退協南加分會 舉行理監事會議

延伸閱讀

撞毀珊瑚礁 豪華遊艇擱淺檀香山灣 船主遭索賠200萬

撞毀珊瑚礁 豪華遊艇擱淺檀香山灣 船主遭索賠200萬
增強邊防擋非法移民 艾伯特遭譏把移民當政治籌碼

增強邊防擋非法移民 艾伯特遭譏把移民當政治籌碼
逾六成民眾 支持推動家長選學權

逾六成民眾 支持推動家長選學權
德州減免地價稅 號稱史上最大

德州減免地價稅 號稱史上最大
德州州長艾伯特公布禁抖音完整計畫

德州州長艾伯特公布禁抖音完整計畫
德州偷渡客以鄰為壑 逼紐約撥款應急

德州偷渡客以鄰為壑 逼紐約撥款應急

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅