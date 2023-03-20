2大斷層周期早過 下一次加州「大地震」何時來？

聖安德利斯斷層。(取自Wikimedia)

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著土耳其和敘利亞2月發生芮氏規模7.8雙主震大地震 ，導致近5萬人喪生，「加州 哪個斷層，可能出現下一個大地震」這個令人擔憂的議題，再次浮上檯面，特別是早已過了大地震周期、位於南加州的聖安德里斯斷層（San Andreas Fault）。

許多人想到大地震，可能會想「大概是芮氏規模8左右」。然聖地牙哥州大（San Diego State Univ.）地質學名譽教授艾伯特（Pat Abbott）說，加州所謂的「大」地震，門檻可不是那麼簡單。

聖安德利斯斷層

加州有紀錄的地震史上，最後一次大地震出現於1857年，聖安德利斯斷層（San Andreas）中段，及1906年出現於該斷層北邊三分之一處。兩者均低於芮氏規模8.0。

近代史上，發生過7.5以上的地震並不多，但這不意味著自此之後就沒發生過大震。

例如，1989年舊金山地震和1994年北嶺（Northridge）地震，都造成毀滅性破壞，大量人員傷亡，這兩次地震都在芮氏規模7.0以下。

事實上，大地震的影響，無論是芮氏規模6.5或8.0，很大程度取決於震央與人口密集城市間的距離。

艾伯特說，「在某些方面，就損失和傷亡而言，所謂的大地震，是震央穿過城鎮，而非發生在很遠的地方，此外還有地震規模，以及所處的位置與斷層移動位置等。」

聖安德利斯斷層南段，如今是專家關注焦點。專家們認為，該斷層南段穿過的聖伯納汀諾、棕櫚泉（Palm Springs）和帝王縣（Imperial County）等地區，自1960年後，就未發生過規模超過7.5以上地震，早已過了大震周期。

2008年加州全民地震大演習（Great California ShakeOut）預估，該地區可能發生芮氏規模7.8地震，死亡人數將高達1800人。

加州聖安德里斯南段過了主震周期，科學家密切注意。(美國地質調查局USGS）

北加灣區 海沃斷層

科學家們也特別擔心另一個較小，位於灣區下方的海沃斷層（Hayward fault）。

艾伯特說，令人擔憂的地方不僅是規模，而是整個東灣到處是擁有大量舊建築的城市，「你可能會因發生6.5地震而喪生。」

科學家同時擔心，地殼可能出現許多潛在情景，其中一些看起來，可能很像土耳其這場規模7.8地震，因和加州的斷層設置類似。

斯克里普斯（Scripps Institute）研究中心地震學副教授蓋博（Alice Gabriel）說，「土耳其事件提供我們重要警訊。」

其中一個重要警訊是，可能發生「雙重」主震，或沿著附近斷層，觸發另一條具有大震能力的斷層。

「土耳其看到真正難以預測的事，是第一個主震芮氏規模7.8，但九小時後，觸發第二次幾乎同樣大的主震」蓋博說。

而海沃斷層，可能將成為「第二次主震」的候選斷層，若南加州發生地震，如芮氏規模7.4，「考慮板塊已累積了許多壓力，可能會出現一如土耳其情況。」

加州州長緊急服務辦公室地震災害廳長雷拉（Jose Lara）說，「沒人能告訴你，一個斷層是否會再另一個斷層擠壓下斷裂，但我們知道，這兩個斷層都過了大震周期。」

「但我們已有數十年努力，加州在抵禦地震上，處於更有彈性的位置」他說。這些努力包括定期更新和執行該州建築法規，及致力制定災難性計畫，從人員部署到緊急供應鏈等。

他和其他專家也呼籲民眾，保護家中或工作場所可能在大震中掉落的物品，準備緊急救難包等，同時下載加州地震警報MyShake應用程式。