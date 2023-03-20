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商場車內休息招來搶匪 華女為護幼子交錢包

記者邵敏／亞凱迪亞報導
一名華女3月17日亞凱迪亞商場停車場遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）
一名華女3月17日亞凱迪亞商場停車場遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞市（Arcadia）的聖塔安尼塔購物中心（The Shops at Santa Anita，之前叫做西野商場《Westfield Santa Anita Shopping Center》，當地華人則習稱為亞凱迪亞商場《Arcadia mall》），日前發生一起讓人驚恐的持槍搶劫案件。華人女子坐在停車場的車內，一旁年幼孩子還在睡夢中，蒙面劫匪突然出現，並用槍指著受害人的頭，令其交出錢財，否則將當著孩子的面開槍。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

案件發生在3月17日（周五）下午6時30分左右，橙縣居民陳灝蕊到亞凱迪亞商場購物，因為孩子睡著了，她就等在車內，準備孩子醒後再出去逛。陳灝蕊回憶，當時車窗開了一半透氣，自己在駕駛座玩手機，兒子就在副駕駛室睡覺。

陳灝蕊注意到有個人影在車旁轉悠，最初以為對方是要上旁邊的車，但這名西裔男子突然轉身，把手搭在車窗上，開口就說「給我你所有的東西」（give me everything now）。陳灝蕊表示自己當時還沒反應過來，以為對方是在問路，示意再說一遍，直到看見男子將右手伸進窗內，拿槍指著自己的頭才恍過神來，「他的槍一半藏在衣袖裡，只看得到槍口，直接對著我。」

根據陳灝蕊陳述，嫌疑男子40歲左右，中等身材，體型較強壯，身穿黑色衣褲，藍色圍巾遮住一半的臉，戴黑帽子和銀色絲質手套。

案發地是商場的公共停車場，靠近梅西百貨（Macy）門口，當時正值晚餐時分，不時有人從旁邊經過，後面還停著一輛開著兩扇門的車，車內有人。陳灝蕊指出，劫匪非常猖狂，完全無視身邊路人往來，「他說話聲音不大，一邊說一邊四處張望，觀察周圍環境，整個狀態很輕鬆，旁人看到只會感覺他在和我聊天。」

劫匪命令華人立刻打開手提包，包內並沒有現金，只有銀行卡、身分證、化妝品等東西，陳灝蕊提出保留自己的工作手機，劫匪並沒有阻止。緊接著，劫匪要求打開車內中控箱，華女表示孩子就在身旁，希望不要嚇到孩子，但劫匪態度十分強硬，威脅稱「快點打開，你想要讓我當著孩子的面對你開槍嗎？」中控箱內也沒有現金、以及其他值錢財物，劫匪最後搶了被害人的手提包迅速離開。

陳灝蕊回憶案發過程，驚魂未定，她說當時最害怕對方傷害自己的兒子，因此完全按照指令行事。幸運的是，除了一個手提包被搶外，並沒有損失其他財物，「我車上還有三支手機，車後座還有電腦，但用衣服蓋著，劫匪沒有注意到。」

華人 亞凱迪亞 手機

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