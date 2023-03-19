逼藥廠降價 加州自行生產胰島素

加州州長紐森18日宣布與一家非牟利組織簽約，將自行生產胰島素學名藥。（美聯社）

加州 18日宣布一項為期10年的夥伴關係，與一家學名藥(generic drug)製藥公司簽約合作生產加州品牌的可負擔胰島素，希望與胰島素長期生產商進行競爭，以降低這種數百萬美國人使用的藥物的價格。

由於加州自製胰島素至少要等到明年才會開始銷售，目前很難預測它會對市場造成什麼影響。不過，因為製藥公司和保險公司現正面臨削減藥物成本的壓力，一家胰島素生產商本周稍早已承諾會大幅降價。

加州州長紐森 (Gavin Newsom)表示，他希望在加州成為胰島素生產商後，胰島素的價格能大幅下跌。調查發現，胰島素的價格在過去幾十年裡上漲超過兩倍。

紐森18日在凱瑟醫院(Kaiser Permanente)位於洛杉磯附近的製藥倉庫舉行的簽約儀式上說：「我們計畫藉此干擾市場。」他稱，此舉對美國800萬糖尿病患者來說，是「遊戲規則改變者」。

目前仍有許多問題有待解決，像是加州與其合作夥伴非牟利組織Civica，還未在加州找到生產工廠，也還需要等待監管單位的批准。紐森表示，一瓶10毫升的加州品牌胰島素售價將定為30元，但對手可能會削價競爭。

不過，紐森也坦承：「我們還不知道這項計畫是否完美。」

拜登總統數日前表示，他的政府正積極關注降低醫療費用，包括向製藥公司施壓以降低胰島素成本。去年頒布的法律將聯邦醫療保險 (Medicare)受益人的胰島素自付額上限定為每月35元，拜登提議將這項限制擴大給所有美國人。

在競爭對手美國藥廠禮來(Eli Lilly)宣布將在今年下半年調降胰島素價格70%後不到兩周，丹麥藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)14日也表示，從明年起，他們會大幅調降在美國銷售的部分胰島素價格，降幅最高可達75%。

加州消費者醫療健保維權團體Health Access California執行董事萊特(Anthony Wright)對紐森的宣布表示歡迎。萊特說，加州和其他州開發具有競爭力的胰島素學名藥，應該能成為一個可以讓胰島素製造商降價的因素。

不過，萊特也說：「從開發學名藥、獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准、到建立生產工廠都需要時間，甚至需要更多時間來鼓勵醫師開立這種藥、讓保險公司和藥房管理人員將它納入他們的處方表上，並讓病患和公眾接受並要求使用它。」

根據加州提出的文件，這項計畫每年可為每名病患節省2000元到4000元不等。同時，降低胰島素成本也可以為加州省下大量資金，因為加州每年都會根據其資助的公共健康計畫，為數百萬人購買胰島素。