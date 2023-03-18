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洛杉磯教師下周罷工三天 千所學校關閉學生停課

洛6.5萬教師擬21日起罷工3天 學區備戰

記者陳懿／綜合報導
從3月21日開始，洛杉磯聯合教師工會將舉行3天罷工。學區正在準備幫助學校關閉後的學生。（取材自UTLA官方網站）
從3月21日開始，洛杉磯聯合教師工會將舉行3天罷工。學區正在準備幫助學校關閉後的學生。（取材自UTLA官方網站）

洛杉磯聯合教師工會(United Teachers Los Angeles，UTLA)宣布將在3月21日起展開為期三天大罷工，預計洛杉磯聯合學區(LA Unified School District)將有近千所學校關閉，6.5萬人將參與罷工。學區正全力動員幫助學生和家長準備因應三天關校，同時積極與教師工會談判。

這場大罷工預計從21日持續到23日，據UTLA官方網站顯示，呼籲所有學校教職人員在早上6點30分聚集一起，並大聲訴說他們的需求。若任職的學校沒有抗議活動，可加入附近學校抗議。

網站上也發布所有參與罷工的學校，例如東洛杉磯(East LA)的貝維迪小學(Belvedere Elementary School)將參與本次罷工，教師們還會在校園內遊行抗議。

罷工期間，學生的作業不會批改，但校方提供給低收入戶學生的早餐、午餐，還有晚餐則會持續供應；托兒所或幼兒中心也將會關閉，目前多個非營利組織正在籌畫為家長提供暫時的幼兒看照，但是遠遠不能滿足所有的需求。

面對教職人員的罷工和其帶來的影響，學區教委會主席戈德布(Jackie Goldberg)表示，雖然校方尚未擬定出能夠替補托兒機構的方式，但是距離罷工還有五天的時間，她會盡其所能減少對學生和家長的不便。唯至截稿前雙方談判沒有進展。

據洛杉磯時報(LA Times)報導，這場罷工預計會有6萬5000名教師參與，導致學生停課，安全無法保障，所以必須暫時關閉學校。罷工期間，學區內的教師、圖書館管理員、心理輔導師、校醫、校車司機、餐廳業者、水電工，還有助教都將參與。另外，對於不參與罷工的人們，校園會保持開放，他們會照樣領到薪水。如果該學校選擇上班的教職人員夠多的話，學校將會另外通知家長。

17日早上，戈德布正與UTLA協議，希望能達成共識避免3天的罷工。據洛杉磯報導顯示，戈德布對於雙方能達成和解抱著樂觀的態度。

如果協商再次失敗，各校也有應對措施。另如，學校將發送電腦給家中沒有電腦的學生。在罷工之前，幼兒園的老師已分發色筆和畫紙，對於大一點的學生，老師們也在學校網站上傳學生的作業。同時，學校網站還有UTLA隨時更新的動態，而罷工期間布置的作業將不影響原本的成績。

目前聯合學區並沒有計畫要對學生補課，但會在4月3日和4日的春假期間提供補習，彌補因為罷工缺失的課程。

洛杉磯公園和娛樂局(Parks and Recreation)也將提供家長協助，發言人華森(Rose Watson)表示洛杉磯市內會有22個休閒場所開放給學生，提供他們活動還有照顧。

另外，非營利機構例如洛杉磯童子軍俱樂部(Boys & Girls Clubs)以及少數族裔社區服務團體，也會提供學生空間和活動。

罷工 洛杉磯 學區

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