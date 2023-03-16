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十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯飛中國瀋陽，10月單程票價2800多，比之前上漲近一倍。（受訪者提供）
洛杉磯飛中國瀋陽，10月單程票價2800多，比之前上漲近一倍。（受訪者提供）

中國十年多次入境簽證3月15日剛恢復，南加居民就注意到美飛中機票一夜之間暴漲。華人反映，幾周前看的單程返中機票一張經濟艙1500美元左右，日前價格突然飛漲到2800元，將近翻了一倍。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民曾女士，最近一段時間一直在張羅父母來美探親的行程。此前，她已幫父母購買5月下旬從中國瀋陽飛拉斯維加斯的機票，每張單程票價2200元左右，「我們準備到時候去拉斯維加斯接父母，順便帶他們在那兒玩幾天。」

曾女士當時只為父母預定單程機票，因為考慮中美航班可能增加，價格也會因此降低，她一直在等待回程機票合適價格的出現。但眼看著時間越來越近，持探親簽證的父母進美國海關時需當場出示返程機票，曾女士決定趕緊把回程機票定下來。

因為瀋陽到拉斯維加斯、洛杉磯目前都沒有直飛航班，曾女士選擇在首爾（Seoul）中轉的大韓航空（Korean Air）。幾周前，她注意到10月初的回程機票，一張經濟艙價格1500元左右，但3月14日，她再次查看，價格竟已漲至2800元。曾女士直呼不可思議，短時間內票價幾乎翻了近一倍，「實在是太貴了。」曾女士認為，價格飛漲的主要原因就是十年簽證恢復引起，「現在回中國的防疫政策逐漸放鬆，簽證也已恢復，回去的人一下就很多了，關鍵是航班沒有增加，僧多粥少，價格肯定就貴。」

分段出票 價格優惠

票務平台顯示，洛杉磯起飛轉機瀋陽的價格也有稍便宜些的，但曾女士表示，70歲左右的父母喜歡大韓航空，因為中轉站首爾離瀋陽較近，而且起飛抵達時間都不錯，登機是晚上可以睡一覺，中途在機場的轉機時間比較充裕，老人可以順利找到登機口，抵達瀋陽是白天，也方便有人接機。

但是，大韓航空官方網站上顯示的機票價格短時間飛漲，讓曾女士無法接受。她隨後撥打該航空公司的電話，客服建議可選擇分段出票，價格優惠，也就是買兩張機票，第一張從洛杉磯飛首爾，第二張乘坐首爾飛瀋陽的機票，兩張機票價格加起來1500元左右。

不過，讓曾女士擔心的是，兩張行程機票會不會產生行李轉運問題。客服人員表示，只要是24小時內中轉的航班，行李都可以直掛到最終目的地瀋陽，無需中途轉運，但在洛杉磯起飛前一定要特別關照航空公司行李轉運的事情。曾女士說，雖然航空公司有這樣的建議，但父母年紀較大，不會英文，她還是擔心這樣的行程安排會不會中途出現什麼問題。

曾女士如今陷入兩難，她表示按照之前計畫直接購買返程機票，一切都不會有問題，但無奈價格漲幅太高。

轉機航線 上漲40%

洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，中國十年旅遊簽證恢復後，各轉機航線價格平均上漲40%以上，洛杉磯從香港轉機到內地也已全線漲價，5月經濟艙已飆升至3200元以上，而之前的價格是在1700元左右。

洛杉磯 簽證 航線

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