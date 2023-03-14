雪災未退 聖伯納汀諾山地公路開放遊客進入 居民怒

加州交通處近日解除通往遭受雪災山地社區公路交通限制。（Caltrans ）

加州 交通處（Caltrans）日前宣布，大雪覆蓋的聖伯納汀諾山地社區的主要道路，在封閉數周後，3月11日晚上10時重新開放。雖對探訪遊客是好消息，但因當地居民依然受雪災困擾，對公路開放讓遊客進入並不滿意，甚至感到憤怒，紛紛到交通處官方臉書 上留言嗆聲。

加州交通處也不忘提醒外來探訪者「請留意當地社區仍處於從雪災中恢復過程。駕車時，要放慢速度，顯示對當地居民的尊重，同時勿要讓車阻擋前去幫助的人員」，「前往山地駕車者，要帶上防滑鏈，因天氣變化較快，對排長隊等待要有心理準備。」

對於加州交通處解除道路限制的做法，當地社區居民很不滿意，認為居民仍在遭受雪災困擾，若開放通往當地社區道路，完全不顧居民感受，甚至加劇了居民痛苦。居民在交通處臉書發帖指責「事實清楚地表明，你們根本不清楚這裡正經歷的真實情況。」

遭受雪災居民依舊為清理積雪發愁，對公路開放不滿。（居民提供）

也有居民留言「開放道路是一個糟糕的主意」，「還有居民困在家中，一些建築物依舊正在倒塌，沒有停車位，到很遠地方才能買到食物。住家周邊的雪依舊很多，現在不是遊客來休閒度假的時候！」

居民說，現在獲得必須關鍵的物資依舊非常困難，住宅附近一條單行道兩邊就是高高的雪牆，可官方卻提醒遊客注意駕車安全，完全沒有意識對於居民來說這就是雪災還未結束，出行危險。許多車仍被壓在厚厚的雪下面，居民不得不步行很遠去購買食物，也就是說一些居民為了生計要在街上步行，可遊客的車卻在附近快速駛過。至12日午後，一些不熟悉當地社區的遊客駕車來探訪，更是讓居民感到憤怒。

實際上，遭受雪災的山地居民依然在為清理積雪而發愁，奔泉（Running Springs ）的居民Stacey Rodriguez就在臉書上留言，希望能盡快找到幫助她清除自己雜貨店停車場的積雪，已經三周未能開業了！