華人旅館老闆 3次遭持槍搶劫

南加州大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生，曾親歷三次持槍搶劫。（受訪者提供）

槍擊案件一直是美國治安面臨的大問題，南加華人 曾親身經歷三次持槍搶劫，其中有一次劫匪甚至用槍指著三歲幼兒的頭，逼迫華人交出錢財。劫後餘生的華人表示，在這種生死存亡的時刻，一定要聽從對方指令，不要試圖反抗，因為再多的錢財也沒有生命重要。

南加州大洛杉磯旅館 協會創會會長楊茂生，在美國經營旅館40多年。他表示，中小旅館被搶案件非常多，他就曾經歷過三次持槍搶劫，這些案件發生在上世紀七八十年代的洛杉磯市中心。

第一起案件發生在1978年，楊茂生一家三口在洛市中南區在自己經營的一家旅館內，當時店內只有一名工作人員，搶匪突然闖入抱起他年幼的兒子，並用槍頂著孩子的頭，命令家人取錢換命。楊茂生回憶那一刻的驚險場景，他立即舉起雙手表示投降，同時當機立斷將櫃檯裡的幾十元都給了劫匪，「兒子一直在哭，我服從對方指令，劫匪其實也很緊張，拿了錢後就把孩子交還給我妻子，後來很快就逃走了。」

第二起持槍搶劫案件發生時，楊茂生的母親正在旅館內，歹徒將她逼到房間內取錢。楊茂生表示，裝有現金的櫃檯上有一條線通往警局，櫃檯一打開警報就響，歹徒聞聲趕緊逃跑，沒有人員受傷，錢財也沒有被搶走。楊茂生清楚地記得，自己匆忙趕到旅館門口時，還被警察 錯當成劫匪，「警察當時壓著我，我解釋自己是業主後才被釋放。」

另外一起案件發生在凌晨3時左右，楊茂生當時正在洛市一家加油站加油，他回憶說劫匪用槍頂著他的頭，「我舉手服從指令，對方從我口袋中搶了二、三十元就跑了。」

對於親身經歷的這幾起持槍搶劫案件，楊茂生認為有驚無險，沒有人員傷亡很幸運。他表示，面對這種緊急情況，關鍵要聽從劫匪指令，千萬不要試圖反抗，「我反對在這種時候提倡用槍自我防衛，因為我們的槍法肯定沒有歹徒準。再說身邊的錢財有限，冒著生命危險跟對方拚，沒有任何意義，99%的劫匪是要錢不是要命，對方搶到錢就會馬上離開。」

作為旅館協會創會會長，楊茂生曾幫助華人同行處理過多起搶劫案件，他指出，不少業主在搶劫過程中被劫匪殺害，主要原因就是沒有服從劫匪指令，或者為保護錢財與對方反抗，因而招來殺身之禍。