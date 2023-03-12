南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

大熊湖受連日惡劣天氣影響，顧客劇減，商家生意遭打擊。（圖：顧客提供）

南加州 自2023年2月下旬開始，遭受持續暴雨低溫天氣，內陸海拔較高地區更是出現罕見大雪。聖伯納汀諾縣度假勝地大熊湖（Big Bear Lake）因大雪封路影響，旅遊者急劇減少，對商家負面影響大，業者盼望盡快恢復正常。

聖伯納汀諾縣消防局發言人Eric Sherwin表示，當地至少有十家商店遭惡劣天氣破壞，還有七家破壞更嚴重。雖然旅遊生意受到諸多負面影響，大熊湖觀光 購物和餐飲中心The Village的生意嚴重依賴於旅遊業。

據稱，由於罕見暴風雪 ，官方起初關閉了通往山區社區的所有道路，商家為維持生意，削減了員工工作時間，修補受損屋頂，同時因少數遊客冒險進入，還需要為他們清理出入通道。穿越Lucerne Valley的18號公路是很多顧客進入大熊湖的後路，先前因惡劣天氣交通受限制，但在3月8日重新開放。另外兩條前往山地社區的道路預計近日恢復交通。在過去一周大部分時間，商家大多在清除堆壓在屋頂和車道上的積雪。

商家The Village Sweet Shoppe經營合夥人兼首席執行官Tamara Picciolo表示，此次罕見暴風雪，商家生意肯定受到打擊。因為上山交通限制，顧客無法到達，現在只有堅持下去。一旦所有道路暢通，旅遊者就會返回。她強調，現在最大挑戰是避免屋頂積雪，同時商店後面被超過六呎高的積雪牆阻擋。整整花了一周時間從屋頂鏟雪，因為降雪還在持續。