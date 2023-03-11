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暴風雨再襲加州防洪災 氣象局籲做撤離準備

加州21縣進入緊急狀態 紐森向聯邦求援

編譯組／沙加緬度10日電
州長紐森申請總統緊急聲明因應風暴來襲。（美聯社）
州長紐森申請總統緊急聲明因應風暴來襲。（美聯社）

隨著另一條大氣河(atmospheric river)降臨加州，州長紐森(Gavin Newsom)10日請求聯邦發布「總統緊急宣告」(Presidential Emergency Declaration)，授權聯邦援助，以支持州和地方應對影響該州大部分地區的嚴重風暴

據預測，風暴將持續到3月中旬。州長9日宣布21個縣進入緊急狀態，以支持救災工作。紐森說：「加州正在部署我們所擁有的一切設施，以保護社區免受無情和致命的風暴襲擊。至關重要的是，加州人保持警惕，並遵循當地應急人員的所有指導」。

如獲批準，該緊急宣告將使受影響的縣能夠立即獲得直接聯邦援助，如發電機、道路清理設備、庇護所及大規模護理援助，以幫助保護公共安全和財產。

加州正在動員人員和資源到全州受風暴影響的社區，它們包括：加州消防局(CAL FIRE)及合作機構、加州國民兵(California National Guard)、加州交通局(California Department of Transportation)、加州公路巡警(California Highway Patrol)、及加州州長緊急服務辦公室(Cal OES)和夥伴機構。

州政府並對加州人有以下安全提示：

緊急警報：加州人可以撥打2-1-1或3-1-1來獲得幫助或提出問題；緊急情況請撥打9-1-1。請到CalAlerts.org註冊，以接收來自你的縣級官員的警報。

駕駛和道路關閉：在風暴高峰期直至周六，避免非必要的旅行。如果必須開車，請下載QuickMap應用程序或訪問QuickMap.dot.ca.gov，了解有關道路狀況、交通、關閉、連鎖控製等的最新信息。

停電：盤點你需要的依賴電力的物品，計劃好電池和其他替代電源；為每個家庭成員準備手電筒；確定你的家庭電話在停電時是否能使用，以及備用電池能持續多長時間。

洪水風險：如果你處於洪水警告之下，立即尋找安全的避難所；不要在洪水中行走、遊泳或開車；遠離激流之上的橋梁；充分預備你的醫療需求。另為每個家庭成員準備足夠三天的不易腐爛的食物和水。

加州 風暴 洪水

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