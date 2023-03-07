疫後通膨壓力爆表 餐飲業者吸收苦撐

江南春的臺菜風味相當出名，駐洛經文處處長紀欽耀(右)都去捧場。（記者張庭瑜／攝影）

近日洛杉磯地區的店家均面臨天然氣 和物價上漲的成本壓力，讓許多店家難以承受。這種情況對於已經在疫情 期間受到打擊的店家無疑是雪上加霜。許多店家原以為隨著疫情趨緩，商店的經營狀況也會逐漸回溫，但現實卻是相反的，因為天然氣和通膨物價的上漲，店家們的處境變得更加困難。

據SoCalGas統計顯示，有2180萬客戶1月份的平均賬單約為300元，相比去年高出兩倍多。而PG&E也預估加州 中、北部賬單都將平均增加32%。面對許多州民的抱怨、及瘋狂上漲的費用，加州州長紐森（Gavin Newsom）就呼籲對天然氣的批發價格進行聯邦調查，要求Federal Energy Regulatory Commission （聯邦能源管理委員會）調查市場操縱、反競爭行為或其他異常活動，這些可能是推動燃料價格暴漲的背後原因

同時，許多需使用燃氣烹飪設備的店家，例如韓式燒烤、熱炒店、以及使用燃氣爐、烤箱等店家的經營成本更是高出數千元，讓一些業主不得不考慮暫時關閉或提高菜價。而除了現有的對通貨膨脹、供應鏈困難和勞動力成本的擔憂，店家們都感到無能為力。

阿罕布拉市（Alhambra）的江南春（Jiang Nan Spring）餐廳老闆張俊仁就陷於表達同樣的困境。在疫情期間，由於餐廳連續兩年榮獲得米其林、必比登推薦，還能接到一些外送訂單，但人手不足，只能將外送交由外送平台代勞，而外送公司從中抽取20%佣金，再加上員工薪水、店租、食品原料價格上漲，甚至包括雞蛋和瓦斯費用等基本日常支出都雙倍飆漲，導致利潤大幅縮水。