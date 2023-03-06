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聖伯納汀諾重災區 設風暴反應呼叫中心協調捐助物資

記者啟鉻／綜合報導
聖伯納汀諾縣府開始接受各項捐助，為災民紓困。（SB）
聖伯納汀諾縣府開始接受各項捐助，為災民紓困。（SB）

南加連續多日的歷史性冬季暴風雨及帶來的罕見降雪，給聖伯納汀諾縣（San Bernardino County ）山地社區居民正常生活帶來嚴重困擾。隨著道路清理及各項維修工作持續進行，縣府已經開始接受提供給災民的捐助行動，為災民紓困。有關資訊可至縣府官網及官網臉書查詢。

這些捐助活動目的是幫助困在山區住宅中的居民，也有部分是提供給部分無法返鄉者。聖伯納汀諾縣已設立「風暴反應呼叫中心」（Storm Response Call Center ），那些希望為災民捐助者可以通過電話 909-387-3911分配協調，也可以通過線上調查系統與之聯絡。

縣府官員近日表示，清理道路積雪及恢復交通努力正在進行中，以便盡快為處於困境居民提供食物及藥品，這些都是頭等重要的事情。在縣府新設立捐助網站上表達聲明「在清理道路及恢復提供重要服務方面，都取得重大進展，但山地社區居民現在急需您的幫助，希望能在未來幾周內能夠重新恢復正常生活。任何捐贈都非常重要，無論數目多少。」

調查系統提供需要救助者各種物品，包括罐頭食品、衛浴用品、毯子和醫療設備。新的消息是，二手或混合用品也接受捐贈，希望捐贈者盡快取得聯絡，完成捐助。

電話捐款可通過致電1-800-733-2767，也可以將REDCROSS以短信方式發送至90999。向當地恢復重建工作捐款者，需表明捐款是為聖伯納汀諾縣風暴災害紓困（San Bernardino County Storm Disaster Relief）使用。縣府還在設立的捐助網站上，提供常見諮詢問題及清理工作資訊。

紓困 風暴 南加

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