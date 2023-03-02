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好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

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好市多門口檢查收據 到底看什麼？

記者張宏／洛杉磯報導
好市多和山姆俱樂部都屬於會員制的超市，因此需要在門口檢查收據。（官網圖片拼圖）
好市多和山姆俱樂部都屬於會員制的超市，因此需要在門口檢查收據。（官網圖片拼圖）

好市多（Costco）為什麼檢查顧客收據？工作人員在收據上到底看什麼？和一般超市不同，去好市多購物出門時都會被要求檢查收據，此行為讓一些華人不解和不習慣。

有很多華人詢問可以不讓好市多檢查收據嗎？答案是：不能。因為好市多是會員制，如果顧客在那裡購物，等於已簽署接受他們的條款，這意味著，客人出門時必須停下來並出示收據。

好市多對此的官方解釋是，這樣做是為仔細檢查客人購買的物品是否已由收銀員正確處理。 這也是超市保持庫存控制準確性的最有效方法，同時也能確保會員已正確支付購買費用。好市多首席財務官Richard Galanti曾表示，好市多成功秘訣之一就是將入店行竊保持在最低限度。

檢查收據可防止偷竊，因此好市多的損耗（指因入店行竊和員工盜竊而丟失的商品）比零售行業平均水平低，因此說明，在門口檢查收據，會讓小偷很難得逞。

好市多並不是唯一在門口檢查客人收據和購買商品的超市，山姆俱樂部（Sam's Club）會員店也這樣做。山姆俱樂部在一份聲明中表示，檢查收據的目的是確保所有會員都正確地為購買的商品付款，因此在客人離開時，會檢查其所有收據和商品。

那麼好市多門口的工作人員到底在收據上檢查什麼？根據在Business Insider上發表的好市多前員工的說法，他們會檢查收據頂部和底部的代碼，因為代碼每天更改，以便員工知道收據確實是當天打印的。其次是檢查收據底部的項目計數，確保沒有少收費或多收費。

珠寶、郵票、電子產品等高端物品，或價值超過300元的物品，收據上會有主管的姓名首字母。大件物品，如紙巾包和瓶裝水，在收據上也有各種標記。

好市多 華人 字母

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