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經營鋼琴買賣生意為名 華女欺詐近60萬被捕

記者啟鉻／洛杉磯報導
涉事華女何艷萍。（警方提供）
涉事華女何艷萍。（警方提供）

南加一名華裔女性業者以經營鋼琴買賣為名，在疫情大流行期間，向十餘位友人借款，多達近60萬元。當友人要求她還款時，她開具虛假支票，令友人無法兌現，甚至她躲避友人追款。警方經過調查，近日將女子拘捕，但之後被告已交保候傳。警方表示，確信還可能有更多受騙者，希望提供線索。

據警方近期提供的資訊，實施騙局的華裔女子是何艷萍（Yanping"Annie" He，前譯何燕萍），45歲，是洛杉磯縣拉汶市居民，2月16日下午1時28分在橙縣芳泉谷（Fountain Valley）Bechler River街10500號街區一帶被捕。

2022年8月間聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局警方開始介入這起支票詐騙案。調查發現，何艷萍在2021年12月至2022年4月間，以開設買賣鋼琴生意為由，在不同場合向15位友人借錢，金額達約60萬元。當這些友人要求何艷萍還錢時，她表示同意且開具還款支票。

警方說，何艷萍開具的還款支票，雖然來自她開設的銀行帳戶，但因無足夠資金無法兌現。當受害者發覺上當受騙，準備與她面對面討個說法時，何艷萍卻避而不見，讓受害者聯絡不到。受害者報警求助。這些受害者均是洛杉磯及內陸居民，來自奇諾岡（Chino Hills）、奇諾（Chino）、諾可（Norco）、安大略（Ontario）、哈仙達岡（Hacienda Heights）、聖迪瑪斯（San Dimas)及羅蘭岡(Rowland Heights)等地。

警方於近日將何艷萍拘捕，涉嫌欺詐重罪。 關押在西谷拘押中心（West Valley Detention Center )，法官裁定其保釋金為30萬元，根據法庭紀錄何艷萍於2月21日交保釋金30萬後被釋放。警方懷疑還有更多受害者，呼籲受害者提供更多案件線索，可致電奇諾岡分局909-364-2000。

郝琦律師說，因開具虛假支票的涉事華裔女子，不僅是對銀行欺騙開具空頭支票，還欺騙借款人，屬於重罪。既有刑事罪，也有民事欺詐罪。每個受害者都會提告，尋求賠償損失。刑事方面，法官會命令被告如數還錢。但受害人會在民事訴訟上，要求被告加倍賠償。

方孝偉律師表示，涉案華女銀行帳戶金額不足，開具空頭支票，而且連續給多人開具支票，都是如此，且金額很大。如果沒有還款意願且有行動，就屬於詐欺。但還要看法官最後如何認定罪名，或許在判罰前有一個和解程序。但若最終判罪，因涉及詐欺十餘人，最高刑期或在十年以上。

支票 華裔 洛杉磯

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何艷萍人脈廣大 華人圈連環詐騙

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