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在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

「可輕而易舉拿千萬」前加州副州長競選人 涉詐PPP被捕

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）日前被捕。根據加州中區聯邦檢察長辦公室起訴書，兩人被控串謀向聯邦政府提供虛假文件（conspiracy to make false statements to a government agency），欺領疫情「薪資保護計畫貸款」（Paycheck Protection Program，簡稱PPP貸款）。同時被捕及起訴的還有另兩人。本案定3月16日在洛杉磯聯邦法庭開庭。

根據加州中區聯邦檢察長辦公室起訴書，四名被告分別是：Cole Matthew Harris（軻海瑞）、Robert Douglas Spiro. Jr.、Cindy Chen（也名Chen Ying、Meila Chen）、Yao Lu。根據法庭紀錄，Spiro是2月3日準備從洛杉磯飛往杜拜時在洛杉磯國際機場被捕；Harris、Cindy陳和Yao Lu則是2月7日被捕。四人稍後保釋，候審中。

根據聯邦探員在一份長達13頁的宣誓調查報告中稱，今年2月2日早些時候，Spiro購買了從洛杉磯飛往杜拜的機票，試圖逃逸。2月3日，Spiro在登機之前在洛杉磯國際機場遭聯邦探員逮捕。

聯邦檢察官起訴書稱，四人涉嫌分別以Deja和ERN兩家「空頭」公司的名義和不實陳述，騙領聯邦小企業管理署（Small Business Administration）PPP貸款。

起訴書稱，根據Sunwest bank紀錄，Harris於2020年4月28日，在Deja公司的一張PPP申請表中使用電子簽名，向聯邦小企業署申請PPP。該申請表示，Harris為Deja的100%法人，該公司共有306員工，平均每月支付員工薪資及各種補助104萬1737元。Deja向聯邦國稅局提交的資訊同時表示，該公司在2019至2020年之間，員工人數在302至400人之間，Deja每個季度支付員工工資、小費和其他補助，在253萬9696元至319萬7387元之間。

然而，加州稅務局（franchise tax board）的紀錄顯示，Deja在2019至2020年的員工工資和薪水支付額均爲零，聯邦調查部門相信Deja實際上是一家沒有商業運作的空殼公司。

起訴書稱，根據Sunwest bank紀錄，Deja高達260萬4300元的SBA貸款申請，在2020年4月30日獲得通過，並在2020年5月12日左右由Harris存入其Sunwest銀行帳戶。

聯邦多個部門介入本案調查，期間並持法庭搜索證獲得當事人的微信通話紀錄。包括2020年4月24日，Spiro在發給Harris的微信中說，「現在500萬元給我們的朋友，200萬是你的貸款，我們明天談，我們可以輕而易舉拿到2000萬......（Right now $5m for our friends & 2m for your loan......let's talk tomorrow. 。 we could easily do like $ 20mm... We have it all down. Full process . You should listen in. You'll be on the ground）。

2020年4月29日， Spiro在給Harris的微信中又透露雙方交易的細節。數天後，2020年5月8日， Harris給Spriro送去一個向Sunwest bank申請獲得成功的電子郵件截屏。

起訴書稱，在對以ERN名義申請的聯邦PPP欺詐調查案中，Sunwest bank的紀錄顯示，2021年2月2日，一個名叫「Jie Lin」的人用電子簽名方式代表ERN申請聯邦PPP，從Sunwest bank獲得115萬822元。儘管該份申請電子簽名人為Lin，但提出申請的ERN的法人以及手機登記地址均屬Harris，電子郵箱也屬Harris所有。該公司註冊地址為Harris和Cindy陳在加州汽車管理局登記的家庭地址。2021年7月，lin和另外多人被南紐約檢察官辦公室以「共謀洗錢」罪起訴。

在ERN的申請案中，申請人稱該公司有139名員工，公司地址設在巴沙迪那科羅拉多大道1055號的一棟辦公樓中。

起訴書稱，從聯邦國稅局調出ERN的2019年稅表看，該公司稱2019年有137至145名員工，2019年支付這些員工472萬7084元，包括工資薪酬和各種補助。但加州稅務局的紀錄顯示，至少從2019年1月開始，該公司沒有任何營收報告，ERN相信同樣是空殼公司。此外，該公司在聯邦報稅表上申報四名員工住在橙縣拉古納灘的地址，實際上只是一個收件信箱。

本案探員向聯邦檢察官的報告稱，2022年10月在調查過程中，探員根據搜查令收繳了Cindy陳和其他人的手機，探員曾看到Cindy陳的手機上有微信裝置，但在處理相關信息時，陳偷偷拿走自己手機，探員最後在附近學校看到Cindy陳在自己的車中，從新繳獲她的手機，但發現已找不到微信。探員向檢察官表示，陳試圖拆除她的微信應用程式，但未能成功。

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