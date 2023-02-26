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南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

雨勢不停成澤國 南加逾萬戶斷電 電力部門搶修

洛杉磯訊
聖塔克萊拉5號公路附近的山洪不斷擴大當中，威脅駐紮在附近的1000多戶汽車房屋住戶安全。24日，該地區已有三個汽車房屋被洪水衝走。（圖：李若提供）
聖塔克萊拉5號公路附近的山洪不斷擴大當中，威脅駐紮在附近的1000多戶汽車房屋住戶安全。24日，該地區已有三個汽車房屋被洪水衝走。（圖：李若提供）

已持續超過36小時的冬季暴風雨25日將南加州變成澤國，各地相繼傳出洪水、斷電、樹木倒伏，多條公路暫時關閉，雨勢持續至25日晚上，民眾出行需小心。

洛杉磯水電局和南加州愛迪生公司25日均接到住家和商家電力供應中斷報告，其中洛杉磯水電局東好萊塢地區的斷電受災戶超過2300家，好萊塢地區超過1600戶住家電力中斷，洛杉磯動物園和天文台附近的Los Feliz地區超過1000戶人家無電 。此外，布班克和Toluca Lake一帶也有將近900戶人家斷電，連帶影響周邊洛杉磯縣部分地區。

南加州愛迪生公司的消費者，在洛杉磯縣超過1萬2000用戶和橙縣超過600家用戶斷電。電力部門表示，正在對斷電地區進行搶修，但預計要到25日晚或26日才能恢復供電。

持續的風雨造成許多地區土質鬆軟，大樹倒伏，汽車打滑。洛杉磯消防員25日清晨在Tujunga地區成功救護一名61歲的男子，他的汽車不幸被倒伏的大樹擊中，受傷男子稍後被送往醫院；在聖地牙哥國際機場附近，救生員也成功將兩名陷入洪水的民眾救獲。

根據天氣預報，南加州大部分地區的雨勢持續到25日晚上8時左右。目前包括5號公路葡萄藤附近、14號Santa Clarita Valley附近、101號公路Ventura大道附近均因洪澇暫時關閉當中。地方公路暫時關閉的還包括蒙地貝婁的林肯大道La Merced路至聖蓋博大道段。

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